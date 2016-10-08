Ankara Valiliği'nden canlı bomba açıklaması

Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki canlı bomba, düzenlenen operasyonda polisin "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Konuyanilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Haymana yolundaki patlamanın ardından yapılan parmak izi çalışmalarında 'Harun Aslan' adına tanzim edilen kimlik bilgilerinin doğru olduğunun tespit edildiğini, 'Mahide Ataş' isimli şüphelinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitine yönelik çalışmaların ise devam ettiği" belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzmanlarca yapılan ilk değerlendirmelere göre, yüksek miktarda patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ve C-4 patlayıcısı kullanıldığı belirlenmiş, ayrıca olay yerinde yapılan incelemelerde, patlamamış halde çevreye dağılan 5 kalıp C-4 patlayıcı madde, 4 piknik tüpü, çok sayıda pil ve ceset parçaları ele geçirilmiştir. Şahısların kaldığı kulübe yerle bir olmuştur. Meydana gelen patlama olayında ölen örgüt mensuplarının ilimiz genelinde güvenlik güçlerine ait hizmet binaları ve görevlilerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara ve ilimiz genelinde yapılacak basın açıklaması, miting ve halkın toplu olarak bulunduğu yerlere ve etkinliklere yönelik olarak eylemlerde bulunacakları değerlendirilmektedir. Olay yerinde delil toplama ve diğer incelemeler tamamlanmış olup, soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam edilmektedir."