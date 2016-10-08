Ankara'da iki canlı bomba, polisin "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattı!

Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki canlı bomba, düzenlenen operasyonda polisin "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattı.

Saldırı girişimi sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edilirken Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yaptı. Diyarbakır'dan gelen ihbar üzerine canlı bombaların yakalandığını bildiren Vali Topaca, üçüncü kişinin de arandığını söyledi.

Vali Topaca, "Canlı bombaların PKK bağlantısı olduğu değerlendiriliyor. Şüphe çekmemek için bombalı araca Türk bayrağı asmışlar. Yapılan incelemerde 200 kilogram amonyumnitrat olduğunu ve plastik patlayıcılar olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız alanda yoğun bir çalışmayı devam ettiriyorlar. Bunların amacı neresiydi, nereyi patlatmak istiyorlardı orası çok kesin değil. " dedi. Canlı bombalardan birinin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Topaca, "Elimizde Bingöl doğumlu Harun Arslan'ın kimliği var. Diğer saldırganın da bir kadın olduğunu düşünüyoruz, ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, saldırı girişimine ilişkin olarak "Büyük bir felaket önlendi. Tüm işaretler PKK'yı gösteriyor" dedi.​

CNN Türk'ten Büşra Arslantaş'ın olayla ilgili aktardığına göre, saldırı girişiminin bir at çiftliği yakınında gerçekleştiği bildirildi. İstihbarat kaynaklarına göre, emniyet, geçen yıl 10 Ekim'de yaşanan terör saldırısının yıl dönümü öncesi yeni bir saldırı ihtimalinden şüpheleniyordu. Bu saldırının buna yönelik bir hazırlık olup olmadığını araştırılıyor.

Emniyet güçlerinin bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda kadın canlı bombanın 90 doğumlu Mahide Ataş olduğu tespit edildi. Canlı bombanın kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Ankara Valiliği:

Muhtemel büyük bir faciadan dönülmüştür

Ankara Valiliği'nden saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"07.10.2016 Cuma günü Diyarbakır'dan gelen istihbarat ve çevredeki vatandaşlarımızın gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili bildirimleri üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılmıştır. Bugün saat 06.00 sıralarında Ankara'ya 30 km mesafede bir at çiftliğine operasyon baslatan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' yönündeki uyarılarına, bir süre sonra henüz müdahale gelmeden bir kadın bir erkek oldukları tahmin edilen iki terörist kendilerini patlatmıştır.

Yapılan incelemede Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan adına bir kimlik, 200 kg amonyum nitrat ve 2 kalıp plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımızın dikkati ile emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucunda muhtemel büyük bir faciadan dönülmüştür."

Üçüncü şüpheli aranıyor

Emniyet yetkilileri, ihbarda 3. teröristin de olduğu bilgisi üzerine, eşkali tespit edilen bu şüphelinin yakalanmasına çalışıldığını, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile terör ve istihbarat ekiplerinin başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.