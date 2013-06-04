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Ankara'da eylemci çocuklara sosyal hizmet uzmanı desteği

Ankara'da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 24 saat esasına dayalı çalışma sistemi kurdu.

04 Haziran 2013 02:12

Hülya Karabağlı/Ankara

Sosyal Hizmet Uzmaları Derneği eyleme katılan, polis şiddetine, saldırısına maruz kalan ya da kaybolan çocuklara ilişkin hizmet verecek. Ayrıca göz altına alınan çocukların, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesi alınması için uzmanlar hazır olacak. Dernek başkanı Murat Altuğgil, dernek merkezinin bugünden itibaren geceli gündüzlü çalıştığını, çocuk hakları yasasından kaynaklanan tüm haklar için çaba gösterdiklerini söyledi. Ankara'da eyleme katılan çocuklarla ilgili aile veya yakınlar 0312 232 52 38 nolu telefon numarasını istedikleri saatte arayabilecek.

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