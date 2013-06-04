Ankara'da ODTÜ'lülerin yürüyüşüne polis müdahale etti

ODTÜ'den AK Parti Genel Merkezine yürümek isteyen öğrenci grubuna da polis müdahale etti.

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto için Ankara'nın farklı semtlerinde toplanan gruplara polis müdahale etti.

Gezi Parkı olaylarını protesto eden bir grup, akşam saatlerinden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanmaya başladı. Kızılay'daki diğer gruplarla birleşmek için yürüyüşe geçen göstericilere Kennedy Caddesi civarında polis müdahalede bulundu.

Kızılay Meydanı'nda toplanmak isteyen grup, polisin biber gazıyla yaptığı müdahalenin ardından Sıhhıye, Ziya Gökalp Caddesi ve GMK Bulvarı istikametine çekildi. Mithatpaşa Köprüsü altında polisle yeniden karşı karşıya gelen gruba panzerden gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Müdahalenin ardından eylemciler, sokak aralarında barikat kurdu. Sıhhıye istikametine kaçan göstericiler, Zafer Çarşısı önünde polisle çatıştı.

Polisin attığı gazdan çok sayıda gösterici ve vatandaş etkilendi. Gösterileri takip eden gazeteciler Sertaç Koç vücuduna isabet eden biber gazı fişeği, Barış Oral ise taşla yaralandı.

ODTÜ'den AK Parti Genel Merkezine yürümek isteyen öğrenci grubuna da polis müdahale etti. Çukurambar semtinde toplanan kalabalığa polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gruptakilerden bazıları Kanal 24 ile Star gazetesinin binasına saldırdı. Binanın camlarını kıran göstericilere polis müdahale etti.

Bu arada evlerin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri de tencere çalarak göstericilere destek verdi.

Bugün Kızılay'daki eylemlerde 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.