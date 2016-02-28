Ankara'da devreye girecek 'ikiz güvenlik önlemleri' arasında neler var?

MERASİM Sokak’taki terör saldırısının ardından başkent Ankara’ya özel “ikiz güvenlik önlemleri” devreye giriyor.

17 Şubat’taki saldırının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde Ankara’ya özgü güvenlik konsepti oluşturulması kararından sonra çalışmalara başlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni güvenlik konsepti kapsamında şehrin çevresinde iki güvenlik çemberi oluşturulacak. Şehre girişlerde veya transit geçişlerde şüpheli araçlar ilk çemberde jandarma, ikinci çemberde ise polis tarafından durdurulacak. Başkentte alınacak önlemler özetle şöyle:

Otobüs durakları taşınacak

Transit geçişler ve Ankara’ya gelen araçlar sıkı denetime tabi tutulacak. Ankara çevresinde iki güvenlik çemberi oluşturulacak. Şüpheli araçlar ilk çemberde jandarma, ikinci çemberde ise polis tarafından durdurulacak. Hem jandarma hem de polis ekipleri gün içerisinde belli saatlerde uygulama yapacak.

Kent merkezlerine kamyon, kamyonet gibi araçların giriş çıkış saatlerinde düzenleme yapılacak.

Kritik konumdaki kamu binalarının önünde bulunan otobüs durakları daha uzağa taşınacak. İkiz plakalara karşı polis duyarlı hale getirilecek. Bunun için öncelikle plaka tanıma sistemi iyileştirilecek.

Bazı kamu binaları ile büyükelçilikler çevresindeki güvenlik önlemleri artırılacak. Bazı siyasi ve bürokratlar için koruma tedbirleri gözden geçirilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Devriye Ekipler Amirliği’nde yaya devriye ekipleri kurulması kararlaştırıldı. Bu ekiplerin kritik noktalar ile halkın yoğun olduğu bölgelerde görünür olması için gerekli donanımda olması kararlaştırıldı.

Ekiplerle birlikte çalışacak görev köpeklerinin temini için Türkiye genelindeki köpekli polis ekiplerinin sayıları ve bulundukların illerin risk haritaları çıkarıldı. Bazı illerden Ankara’ya ekip takviyesi yapılacağı öğrenildi.