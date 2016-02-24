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Politika

Ankara saldırısının ardından Meclis'te milletvekili araçlarının aranmasına dair öneri

Güvenlik önlemlerini kapsayan taslak metni geri çekildi

24 Şubat 2016 21:56

Hülya Karabağlı

Ankara’da Meclis'in yakın mesafede patlayan ve 29 kişinin ölmesine sebep olan bomba nedeniyle TBMM Başkanlık Divanı’nda yapılan toplantıda 'milletvekilil aracının aranması'na dair önerinin de bulunduğu önlemler paketine ilişkin taslak metni kriz çıkardı. Taslak metinde ‘milletvekili araçlarının aranması’ ve milletvekili aracındakilere güvenlik kontrolünden geçtikten sonra giriş kartı almasına’ ilişkin maddeler büyük tepki topladı.

Divan üyesi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, milletvekili aracının aranmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi, uygulamaya karşı çıktı. Araçtakilerin aranmasının milletvekili itibarını zedeleyeceğini söyleyen Hakverdi’ye Divan’ın diğer üyelerinden de destek gelince güvenlik için hazırlanan taslak metin oylamaya sunulmadı. Divan, taslak metni geri çekerken bir sonraki toplantıya yeni bir metin getirilmesini kararlaştırdı.

TBMM’de tepkiler üzerine geri çekilen güvenlik tedbirlerine ilişkin taslak metin şöyle:

1- Kartsız, kontrolsüz geçişler;

Araç giriş kartı olmayan araçların hiçbir şekilde TBMM’ye alınmaması,

Milletvekilleriyle birlikte gelen ziyaretçilerin güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra  kart verilerek içeriye alınması,

Araçta makam sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için kontrol sırasında arkam camların  açılması,

Milletvekili araçlarının aranıp aranması,

2- Ziyaretçiler;

Randevu sistemine ismi yazılmayan ziyaretçilerin içeri alınmaması,

Saat 18.00’dan sona TBMM’ye ziyaretçi alınmaması, bu saatten önce ziyaretçilere yönelik teşekkür ve bilgilendirme anonslarının yapılması,

Grup toplantılarına mümkünse kısa bir süre ziyaretçi alınmaması, mümkün değilse grup toplantılarını katılacakların isimlerinin bir gün önceden bildirilmesi, ayrıca listede  olmayan ziyaretçilerin grup toplantılarına alınmaması hususlarının partilere tavsiye edilmesi,

Kulislere hiçbir biçimde ziyaretçi alınmaması,

TBMM’nin etrafının Cumhurbaşkanlığı külliyesinde olduğu gibi estetik bir mimari kullanılarak  yüksek demir çitle çevrilmesi,
Ana giriş kapılarına aracın içini gösterecek  ‘X-Ray’ cihazı konulması,

Ana giriş kapılarının tamamına mantar bariyer sisteminin kurulması,

Personel için planlanan servis uygulaması yerine personele toplu taşıma kartı verilmesi,

TBMM’nin güvenliğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne rapor hazırlatılması,

Ek hizmet binası, 1.TBMM, TBMM eğitim ve sosyal tesisleri, Mustafa Necati Kültür evi ve Milli Saraylara bağlı yerlerde de  benzeri güvenlik tedbirinin alınması.

 

  

 

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