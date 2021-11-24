Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işine son vermişti; Doç. Dr. Meltem Kayıran, bir dava daha kazandı

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken nisan ayında sözleşmesi yenilenmeyerek işten atılan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın görevine başlatılması gerektiğine karar verdi.

TIKLAYIN -Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işine son vermişti; Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkında işe iade kararı verildi

Doç. Dr. Meltem Kayıran Ankara Üniversitesi Rektörlüğün'ün nisan ayında sözleşmesini yenilemeyerek işten atılmasının adından Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Rektörlüğün kararına karşı daha önce yürütmenin durdurulması kararı veren Ankara 4. İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı.

Gazete Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre, kararda “Doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir” denildi. Mahkeme, Kayıran’ın görevden uzaklaştırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığını belirtti.

“Davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının tazmini, Anayasa'nın 125. maddesinin gereği olup, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden (11 Mayıs 2021) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi ve yine yoksun kalınan özlük hakların ise davacıya iade edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verilen kararda, “tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 10/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” dendi.

Kararın ilgili bölümleri şöyle:

“2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde, doktor öğretim üyeliğine atanmada aranılacak şartlar sayılmış olup, Üniversitelerce bu maddede sayılanlar dışında koşul getirilebileceği, bu yönde atama kriterleri belirleyebileceği tartışmasızdır. Ancak, söz konusu kriterlerin doktor öğretim üyesi atamalarında adaylar arasından en iyi olanı seçmek için konulacağı da tabiidir. Bu haliyle, doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Maliye Teorisi Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atandıktan sonra 15.11.2017 tarihinde Doçentlik unvanını kazanan davacının akademik yönden doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli niteliklere sahip olduğu ve Akademik Birim Komisyonu ile Maliye Bölüm Kurulu kararlarına göre başarılı ve hizmetine ihtiyaç duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.