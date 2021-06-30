Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işine son vermişti; Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkında işe iade kararı verildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi durduruldu. Kararı değerlendiren Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Mutlu Arslan “Bu kararın başlangıç ve benzer durumda hak ettiği kadroya atanamayan akademisyenler için emsal olmasını diliyorum” dedi.

Kayıran’ın da üyesi olduğu Eğitim Sen tarafından açılan davada mahkeme işe iade kararı verdi. Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında, Yönetmeliğin 6. maddesinde öngörülen bilimsel çalışma dosyasının sunulmasını da kapsayan başvuru sürecinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk atamaya ilişkin olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilerek “davacının Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk kez atanan kişi olmadığı ve yeniden atama için başvuru yaptığı dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir” dendi.

Mülkiye Haber'de yer alana göre, Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

“Bu durumda, doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmak için başvuru yapan davacının, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun bir üstündeki unvan olan Doçent unvanını 2547 sayılı Kanun’a göre kazandığı ve yukarıda aktarılan Komisyon Görüşü ve Bölüm Kurulu kararına göre başarılı ve hizmetine ihtiyaç duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemin eğitim-öğretime ve davacının çalışma hayatına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.”

Mahkeme kararında SBF Maliye Bölüm Kurulunun 27.05.2020 tarihli “1990 yılından bu yana Maliye Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans derslerini yürüten, lisansüstü programlarda ders veren, konferanslara katılan, uluslararası indekslerde taranan dergi editörlüğü yapan, çok sayıda Tez İzleme Komitesi üyeliği, Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, yüksek lisans ve doktora tezleri danışmanlığı yapan ve diğer bilimsel faaliyetlerini sürdüren, Maliye Bölümü ve Fakülte için 30 yıllık deneyim ve katkısıyla çok değerli bir öğretim üyesi olduğu, açıklanan nedenlerle Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanması işleminin gerçekleştirilmesinin Maliye Bölümü’nün ihtiyaçları açısından çok önemli görüldüğü” yönündeki kararına da atıf yapıldı. Karar, 22 Haziran tarihinde oybirliğiyle alındı.

Kararı değerlendiren Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Mutlu Arslan, Meltem Kayıran’ın, akademisyenler üzerindeki en önemli baskı unsurlarından birisi olan “unvanına uygun kadroya atanma” konusunda cesur bir adım atarak okuldan atılma pahasına bir hukuk ve akademi mücadelesi başlattığını söyledi. Kayıran’ın 4 yıl önce Doçent unvanını kazanmış olmasına rağmen kendisini doçent kadrosuna atamayan okulun “kriter” dayatmasına boyun eğmediğini belirten Arslan, “Sendikamız tarafından açılan davada mahkeme bizim savunduğumuz görüşleri haklı bularak atılma kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Meltem Hocamız önümüzdeki günlerde okuluna geri dönecek. Bu kararın başlangıç ve benzer durumda hak ettiği kadroya atanamayan akademisyenler için emsal olmasını diliyorum” dedi.

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