Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde silahlı kavga; gözaltılar var!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nde karşıt öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle çok sayıda polis fakülteye girdi. Bazı öğrenciler gözaltına alındı. Bir güvenlik görevlisinin kendi silahıyla yaralandığı ancak görevlinin vurulduğu mu yoksa kendi kendine mi yaralandığı henüz bilinmiyor. Onlarca öğrenci ise gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde silahta kullanılan taşlı sopalı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayların ardından Cinayet Büro, Terörle Mücadele Şube ve Olay Yeri inceleme ekipleri üniversiteye gelerek inceleme başlattı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada silahla yaralanan şahıs ile kavgada sırasında yaralanan başka bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından kampusa ambulans çağrıldı. Gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye nakledildi.

Kavga ile ilgili güvenlik almak ve inceleme yapmak üzere çok sayıda polis kampusa geldi. Terörle Mücadele Şube, Cinayet Büro ve Olay Yeri inceleme ekipleri kampusta inceleme yapıyor.

Çok sayıda polis de kampus çevresinde konuşlandırıldı.

Üniversitede yaşanan kavgaya ilişkin video şöyle: