Ankara Üniversitesi'nde olaylar çıktı; eğitime 3 gün ara verildi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) sabah çıkan olaylar nedeniyle eğitim öğretime 3 gün süreyle ara verildi.
Sıhhiye kampüsündeki fakülte binasına güvenlik noktasından üzerlerini aratmadan girmeye çalışan grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Direnen öğrencileri kovalayan Çevik Kuvvet ekipleri, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında çok sayıda eylemci öğrenci gözaltına alındı.
Ankara Üniversitesi’nde olaylar çıktı
Fakültede gerginlik sürerken çevik kuvvet polislerinin kontrolünde kampüs boşaltılmaya başlandı. Olaylar sebebiyle fakültede eğitime öğretime 3 gün ara verildiği öğrenildi.