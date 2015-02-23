Ankara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi'nde eğitime ara verildi

Ege Üniversitesi'nde bir ülkücü öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gerginlik Ankara Üniveristesi'ne de sıçradı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi'nde eğitime üç gün ara verildi.

Ankara Ünirvesitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Fakültemizde güvenlik amacıyla 23 Şubat Pazartesi gününden 26 Şubat Perşembe gününe kadar 3 gün eğitim ve öğretime bir günlük ara verilmiştir" denildi.

Bu arada Üniversite kampüsünde devrimci ve yurtsever öğrenciler saldırılara karşı okula toplu giriş yaparken, ülkücü grubun da okulun arkasındaki bir başka alanda bekleyişini sürdürdüğü ve okulda gerginliğin devam ettiği öğrenildirih, Coğrafya Fakültesinde eğitime bir gün ara verdi.