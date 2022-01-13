Ankara Tabip Odası’ndan uyarı: Gebelik ve doğum her ne kadar fizyolojik süreçler olsa da hekim kontrolünde izlenmesi gereken süreçlerdir

Ankara'da "doğum koçu" dediği kişi ile evde doğum yapmaya çalışan 41 haftalık hamile Ö.G'nin bebeği uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da doğum koçu ile evde gerçekleştirilmek istenen doğum konusunda üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Gebelik ve doğum her ne kadar fizyolojik süreçler olsa da hekim kontrolünde izlenmesi gereken süreçlerdir." denildi.

TIKLAYIN | Ankara’da “doğum koçu” ile evde doğum yapmak istedi; 41 haftalık bebek oksijensizlikten öldü