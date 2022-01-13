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Sağlık

Ankara Tabip Odası’ndan uyarı: Gebelik ve doğum her ne kadar fizyolojik süreçler olsa da hekim kontrolünde izlenmesi gereken süreçlerdir

13 Ocak 2022 17:01

Ankara'da "doğum koçu" dediği kişi ile evde doğum yapmaya çalışan 41 haftalık hamile Ö.G'nin bebeği uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da doğum koçu ile evde gerçekleştirilmek istenen doğum konusunda üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Gebelik ve doğum her ne kadar fizyolojik süreçler olsa da hekim kontrolünde izlenmesi gereken süreçlerdir." denildi. 

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