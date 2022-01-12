Ankara’da “doğum koçu” ile evde doğum yapmak istedi; 41 haftalık bebek oksijensizlikten öldü

Ankara'da "doğum koçu" dediği kişi ile evde doğum yapmaya çalışan 41 haftalık hamile Ö.G'nin bebeği uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. 41 haftalık hamile olan Ö.G.'nin evde doğum sancıları başladı. Evde ismi öğrenilemeyen “doğum koçu” tarafından gerçekleştirilmek istenen doğum sırasında bebeğin, başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü. Ters doğum (makat doğum) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

41 yaşındaki Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.