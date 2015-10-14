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Ankara Tabip Odası: Katliamda 106 kişi hayatını kaybetti

Tabip Odası, Ankara'da 'barış' mitingi öncesi yapılan bombalı saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin açıklama yaptı

14 Ekim 2015 20:47

Ankara Tabip Odası Ankara'daki bombalı saldırıda şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde ise 89 yaralının bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını 97, yaralı sayısını 176 olarak açıklamıştı.

Tabip Odası, Ankara'da 'barış' mitingi öncesi yapılan bombalı saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar dile getirildi: "10 Ekim 2015 tarihinde, saat 10:04'de yaşanan katliamın ardından, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların ve olay yerinde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın isimlerini dikkatle takip etmiştir. Bugün güncellemiş olduğumuz kesinleşmiş kayıplarımızın isim listesi aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların da sağlık durumlarını dikkatle takip etmekteyiz. Bugün itibariyle güncellemiş olduğumuz kayıplarımız 106 kişi, yaralılarımız 89 kişidir. Yaralılarımızın 20'si yoğun bakımlarda, 69'u kliniklerde tedavi altındadır."

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

1.           ABDÜLKADİR UYAN        

2.           ABDULBARİ ŞENCİ          

3.           ABDULLAH EROL   

4.           ADİL GÜR     

5.           AHMAD ALKHALDI  

6.          AHMET KATURLU   

7.          AHMET KOTOLON  

8.          ALİ DENİZ UZATMAZ          

9.          ALİ KİTAPÇI  

10.       AYCAN KAYA          

11.       AYŞE DENİZ

12.       AZİZE ONAT 

13.       BAŞAK SİDAR ÇEVİK         

14.       BEDRİYE BATUR    

15.       BERNA KOÇ

16.       BİLGEN PARLAK     

17.       BİNALİ KORKMAZ   

18.       CANBERK BAKIŞ    

19.       CEMAL AVŞAR        

20.       ÇETİN KÜRKLÜ       

21.       DİCLE DELİ  

22.       DİLAN SARIKAYA    

23.       DİLAVER KAHARMAN        

24.       EBRU MAVİ  

25.       ELİF KANLIOĞLU    

26.       EMİN AYDEMİR       

27.       EMİNE ERCAN        

28.       EMRULLAH ERDOĞAN     

29.       EREN AKIN  

30.       ERHAN AVCI

31.       EROL EKİCİ  

32.       ERSİN ADSIZ           

33.       FATMA BATUR        

34.       FATMA ESEN          

35.       FATMA KARAKURT

36.       FEVZİ SERT 

37.       FEYYAT DENİZ        

38.       GAZİ GÜRAY

39.       GÖKHAN AKMAN   

40.       GÖKHAN GÖKBÖNÜ         

41.       GÖKMEN DALMAÇ 

42.       GÖZDE ASLAN        

43.       GÜLBAHAR AYDENİZ        

44.       GÜLHAN ELMASCAN         

45.       GÜNAY DOĞAN      

46.       HACI KIVRAK           

47.       HAKAN DURSUN AKALIN  

48.       HASAN BAYKARA   

49.       HASAN SANCALI    

50.       İBRAHİM ATILGAN  

51.       İDİL GÜNEY 

52.       İSMAİL KIZILÇAY     

53.       KASIM OTUR           

54.       KEMAL TAYFUN BENOL    

55.       KORKMAZ TEDİK    

56.       KÜBRA MELTEM MOLLAOĞLU    

57.       LEYLA ÇİÇEK          

58.       MEHMET ALİ KILIÇ 

59.       MEHMET HAYTA    

60.       MEHMET ŞAH ESİN

61.       MEHMET TEVFİK DALGIÇ 

62.       MERYEM BULUT    

63.       MESUT MAK

64.       METİN KÜRKLÜ      

65.       METİN PEŞMEN      

66.       METİN TESMEN      

67.       MUHAMMET DEMİR          

68.       MUHAMMET VEYSEL ATILGAN   

69.       MUHAMMET ZAKİR KARABULUT

70.       NECLA DURAN       

71.       NEVZAT ÖZBİLGİ    

72.       NEVZAT SAYAN      

73.       NİLGÜN ÇEVİK        

74.       NİYAZİ BÜYÜKSÜTÇÜ       

75.       NİZAMETTİN BAĞCI           

76.       NURULLAH ERDOĞAN      

77.       ONUR TAN   

78.       ORHAN IŞIKTAŞ     

79.       OSMAN ERVASA    

80.       OSMAN TURAN BOZACI   

81.       ÖZVER GÖKHAN ARPAÇAY        

82.       RAMAZAN ÇALIŞKAN        

83.       RAMAZAN TUNÇ    

84.       RESUL YANAR        

85.       RIDVAN AKGÜL      

86.       SABRİ ALMAZ          

87.       SARIGÜL TÜYLÜ     

88.       SELİM ÖRS  

89.       SERDAR BEN          

90.       SEVGİ ÖZTEKİN      

91.       SEVİM ŞİNİK

92.       SEYHAN YAYLAGÜL          

93.       SEZEN VURMAZ     

94.       ŞEBNEM YURTMAN          

95.       ŞİRİN KILIÇALP       

96.       TEKİN ARSLAN       

97.        UMUT TAN  

98.        UYGAR COŞKUN  

99.        ÜMİT SEYLAN        

100.     VADDETTİN KÜMEK          

101.     VAHDETTİN ÖZGAN          

102.     VEDAT ERKAN        

103.     YILMAZ ELMASCAN           

104.     YUNUS DELİCE       

105.     YUSUF AKDAĞ       

106.     ZİYA SAYGIN           

 

'Yaralananlar hakkında bilgi'

 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 22 yaralının 5'i yoğun bakım servislerinde, 17'si kliniklerde tedavi altındadır.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 11 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 10 yaralının 2'si yoğun bakım servisinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır.

 G.Ü.T.F.: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır.

 H.Ü.T.F.: 8 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 5'i kliniklerde tedavi altındadır.

 A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi: 16 yaralının 2'si yoğun bakım servislerinde, 14'ü kliniklerde tedavi altındadır.

 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 2 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 1'i klinikte tedavi altındadır

 Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi: 2 yaralı yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.

 G.A.T.A.: 1 yaralı klinikte tedavi altındadır.

 "Özel hastanelerde 9 yaralı kliniklerde tedavi altındadır. Toplamda 89 yaralının 20'si yoğun bakımda, 69'u kliniklerde tedavi altında"

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