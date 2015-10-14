Ankara Tabip Odası: Katliamda 106 kişi hayatını kaybetti

Ankara Tabip Odası Ankara'daki bombalı saldırıda şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde ise 89 yaralının bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını 97, yaralı sayısını 176 olarak açıklamıştı.
Tabip Odası, Ankara'da 'barış' mitingi öncesi yapılan bombalı saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar dile getirildi: "10 Ekim 2015 tarihinde, saat 10:04'de yaşanan katliamın ardından, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların ve olay yerinde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın isimlerini dikkatle takip etmiştir. Bugün güncellemiş olduğumuz kesinleşmiş kayıplarımızın isim listesi aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların da sağlık durumlarını dikkatle takip etmekteyiz. Bugün itibariyle güncellemiş olduğumuz kayıplarımız 106 kişi, yaralılarımız 89 kişidir. Yaralılarımızın 20'si yoğun bakımlarda, 69'u kliniklerde tedavi altındadır."
Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
1. ABDÜLKADİR UYAN
2. ABDULBARİ ŞENCİ
3. ABDULLAH EROL
4. ADİL GÜR
5. AHMAD ALKHALDI
6. AHMET KATURLU
7. AHMET KOTOLON
8. ALİ DENİZ UZATMAZ
9. ALİ KİTAPÇI
10. AYCAN KAYA
11. AYŞE DENİZ
12. AZİZE ONAT
13. BAŞAK SİDAR ÇEVİK
14. BEDRİYE BATUR
15. BERNA KOÇ
16. BİLGEN PARLAK
17. BİNALİ KORKMAZ
18. CANBERK BAKIŞ
19. CEMAL AVŞAR
20. ÇETİN KÜRKLÜ
21. DİCLE DELİ
22. DİLAN SARIKAYA
23. DİLAVER KAHARMAN
24. EBRU MAVİ
25. ELİF KANLIOĞLU
26. EMİN AYDEMİR
27. EMİNE ERCAN
28. EMRULLAH ERDOĞAN
29. EREN AKIN
30. ERHAN AVCI
31. EROL EKİCİ
32. ERSİN ADSIZ
33. FATMA BATUR
34. FATMA ESEN
35. FATMA KARAKURT
36. FEVZİ SERT
37. FEYYAT DENİZ
38. GAZİ GÜRAY
39. GÖKHAN AKMAN
40. GÖKHAN GÖKBÖNÜ
41. GÖKMEN DALMAÇ
42. GÖZDE ASLAN
43. GÜLBAHAR AYDENİZ
44. GÜLHAN ELMASCAN
45. GÜNAY DOĞAN
46. HACI KIVRAK
47. HAKAN DURSUN AKALIN
48. HASAN BAYKARA
49. HASAN SANCALI
50. İBRAHİM ATILGAN
51. İDİL GÜNEY
52. İSMAİL KIZILÇAY
53. KASIM OTUR
54. KEMAL TAYFUN BENOL
55. KORKMAZ TEDİK
56. KÜBRA MELTEM MOLLAOĞLU
57. LEYLA ÇİÇEK
58. MEHMET ALİ KILIÇ
59. MEHMET HAYTA
60. MEHMET ŞAH ESİN
61. MEHMET TEVFİK DALGIÇ
62. MERYEM BULUT
63. MESUT MAK
64. METİN KÜRKLÜ
65. METİN PEŞMEN
66. METİN TESMEN
67. MUHAMMET DEMİR
68. MUHAMMET VEYSEL ATILGAN
69. MUHAMMET ZAKİR KARABULUT
70. NECLA DURAN
71. NEVZAT ÖZBİLGİ
72. NEVZAT SAYAN
73. NİLGÜN ÇEVİK
74. NİYAZİ BÜYÜKSÜTÇÜ
75. NİZAMETTİN BAĞCI
76. NURULLAH ERDOĞAN
77. ONUR TAN
78. ORHAN IŞIKTAŞ
79. OSMAN ERVASA
80. OSMAN TURAN BOZACI
81. ÖZVER GÖKHAN ARPAÇAY
82. RAMAZAN ÇALIŞKAN
83. RAMAZAN TUNÇ
84. RESUL YANAR
85. RIDVAN AKGÜL
86. SABRİ ALMAZ
87. SARIGÜL TÜYLÜ
88. SELİM ÖRS
89. SERDAR BEN
90. SEVGİ ÖZTEKİN
91. SEVİM ŞİNİK
92. SEYHAN YAYLAGÜL
93. SEZEN VURMAZ
94. ŞEBNEM YURTMAN
95. ŞİRİN KILIÇALP
96. TEKİN ARSLAN
97. UMUT TAN
98. UYGAR COŞKUN
99. ÜMİT SEYLAN
100. VADDETTİN KÜMEK
101. VAHDETTİN ÖZGAN
102. VEDAT ERKAN
103. YILMAZ ELMASCAN
104. YUNUS DELİCE
105. YUSUF AKDAĞ
106. ZİYA SAYGIN
'Yaralananlar hakkında bilgi'
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 22 yaralının 5'i yoğun bakım servislerinde, 17'si kliniklerde tedavi altındadır.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 11 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 10 yaralının 2'si yoğun bakım servisinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır.
G.Ü.T.F.: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır.
H.Ü.T.F.: 8 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 5'i kliniklerde tedavi altındadır.
A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi: 16 yaralının 2'si yoğun bakım servislerinde, 14'ü kliniklerde tedavi altındadır.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 2 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 1'i klinikte tedavi altındadır
Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi: 2 yaralı yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.
G.A.T.A.: 1 yaralı klinikte tedavi altındadır.
"Özel hastanelerde 9 yaralı kliniklerde tedavi altındadır. Toplamda 89 yaralının 20'si yoğun bakımda, 69'u kliniklerde tedavi altında"