Ankara Tabip Odası: Katliamda 106 kişi hayatını kaybetti

Ankara Tabip Odası Ankara'daki bombalı saldırıda şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde ise 89 yaralının bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını 97, yaralı sayısını 176 olarak açıklamıştı.

Tabip Odası, Ankara'da 'barış' mitingi öncesi yapılan bombalı saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar dile getirildi: "10 Ekim 2015 tarihinde, saat 10:04'de yaşanan katliamın ardından, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların ve olay yerinde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın isimlerini dikkatle takip etmiştir. Bugün güncellemiş olduğumuz kesinleşmiş kayıplarımızın isim listesi aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, hastanelere getirilen ve kayıt altına alınan yaralıların da sağlık durumlarını dikkatle takip etmekteyiz. Bugün itibariyle güncellemiş olduğumuz kayıplarımız 106 kişi, yaralılarımız 89 kişidir. Yaralılarımızın 20'si yoğun bakımlarda, 69'u kliniklerde tedavi altındadır."

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

1. ABDÜLKADİR UYAN

2. ABDULBARİ ŞENCİ

3. ABDULLAH EROL

4. ADİL GÜR

5. AHMAD ALKHALDI

6. AHMET KATURLU

7. AHMET KOTOLON

8. ALİ DENİZ UZATMAZ

9. ALİ KİTAPÇI

10. AYCAN KAYA

11. AYŞE DENİZ

12. AZİZE ONAT

13. BAŞAK SİDAR ÇEVİK

14. BEDRİYE BATUR

15. BERNA KOÇ

16. BİLGEN PARLAK

17. BİNALİ KORKMAZ

18. CANBERK BAKIŞ

19. CEMAL AVŞAR

20. ÇETİN KÜRKLÜ

21. DİCLE DELİ

22. DİLAN SARIKAYA

23. DİLAVER KAHARMAN

24. EBRU MAVİ

25. ELİF KANLIOĞLU

26. EMİN AYDEMİR

27. EMİNE ERCAN

28. EMRULLAH ERDOĞAN

29. EREN AKIN

30. ERHAN AVCI

31. EROL EKİCİ

32. ERSİN ADSIZ

33. FATMA BATUR

34. FATMA ESEN

35. FATMA KARAKURT

36. FEVZİ SERT

37. FEYYAT DENİZ

38. GAZİ GÜRAY

39. GÖKHAN AKMAN

40. GÖKHAN GÖKBÖNÜ

41. GÖKMEN DALMAÇ

42. GÖZDE ASLAN

43. GÜLBAHAR AYDENİZ

44. GÜLHAN ELMASCAN

45. GÜNAY DOĞAN

46. HACI KIVRAK

47. HAKAN DURSUN AKALIN

48. HASAN BAYKARA

49. HASAN SANCALI

50. İBRAHİM ATILGAN

51. İDİL GÜNEY

52. İSMAİL KIZILÇAY

53. KASIM OTUR

54. KEMAL TAYFUN BENOL

55. KORKMAZ TEDİK

56. KÜBRA MELTEM MOLLAOĞLU

57. LEYLA ÇİÇEK

58. MEHMET ALİ KILIÇ

59. MEHMET HAYTA

60. MEHMET ŞAH ESİN

61. MEHMET TEVFİK DALGIÇ

62. MERYEM BULUT

63. MESUT MAK

64. METİN KÜRKLÜ

65. METİN PEŞMEN

66. METİN TESMEN

67. MUHAMMET DEMİR

68. MUHAMMET VEYSEL ATILGAN

69. MUHAMMET ZAKİR KARABULUT

70. NECLA DURAN

71. NEVZAT ÖZBİLGİ

72. NEVZAT SAYAN

73. NİLGÜN ÇEVİK

74. NİYAZİ BÜYÜKSÜTÇÜ

75. NİZAMETTİN BAĞCI

76. NURULLAH ERDOĞAN

77. ONUR TAN

78. ORHAN IŞIKTAŞ

79. OSMAN ERVASA

80. OSMAN TURAN BOZACI

81. ÖZVER GÖKHAN ARPAÇAY

82. RAMAZAN ÇALIŞKAN

83. RAMAZAN TUNÇ

84. RESUL YANAR

85. RIDVAN AKGÜL

86. SABRİ ALMAZ

87. SARIGÜL TÜYLÜ

88. SELİM ÖRS

89. SERDAR BEN

90. SEVGİ ÖZTEKİN

91. SEVİM ŞİNİK

92. SEYHAN YAYLAGÜL

93. SEZEN VURMAZ

94. ŞEBNEM YURTMAN

95. ŞİRİN KILIÇALP

96. TEKİN ARSLAN

97. UMUT TAN

98. UYGAR COŞKUN

99. ÜMİT SEYLAN

100. VADDETTİN KÜMEK

101. VAHDETTİN ÖZGAN

102. VEDAT ERKAN

103. YILMAZ ELMASCAN

104. YUNUS DELİCE

105. YUSUF AKDAĞ

106. ZİYA SAYGIN

'Yaralananlar hakkında bilgi'

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 22 yaralının 5'i yoğun bakım servislerinde, 17'si kliniklerde tedavi altındadır.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 11 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 10 yaralının 2'si yoğun bakım servisinde, 8'i kliniklerde tedavi altındadır.

G.Ü.T.F.: 4 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 3'ü kliniklerde tedavi altındadır.

H.Ü.T.F.: 8 yaralının 3'ü yoğun bakım servislerinde, 5'i kliniklerde tedavi altındadır.

A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi: 16 yaralının 2'si yoğun bakım servislerinde, 14'ü kliniklerde tedavi altındadır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 2 yaralının 1'i yoğun bakım servisinde, 1'i klinikte tedavi altındadır

Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi: 2 yaralı yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.

G.A.T.A.: 1 yaralı klinikte tedavi altındadır.

"Özel hastanelerde 9 yaralı kliniklerde tedavi altındadır. Toplamda 89 yaralının 20'si yoğun bakımda, 69'u kliniklerde tedavi altında"