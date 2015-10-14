Ankara'dan ABD ve Rusya'ya PYD uyarısı



ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve Rusya Federasyonu'nun Büyükelçisi Andrey Karlov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiler, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, "diplomatlardan IŞİD ile mücadele kapsamında Suriyeli Kürtlere destek verilmemesinin istendiğini" açıkladı.

Görüşmede PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen Demokratik Birlik Partisi (PYD) konusundaki rahatsızlıklar dile getirildi.

'PYD'ye verilen silah PKK'ya gider'

AP haber ajansı, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ABD ve Rus büyükelçilerine, her iki ülke tarafından Suriyeli Kürtlere silah desteği verildiği yolundaki haberleri hatırlattığını" bildirdi. Habere göre Davutoğlu, PYD'ye verilen silahların PKK'nın eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Eğit-donat bitince PYD'ye yöneldiler

ABD Savunma Bakanlığı eğit-donat projesinin başarısızlığa uğraması üzerine IŞİD ile aktif mücadele eden ılımlı muhalif grupları silahlandırma kararı almıştı. ABD bu çerçevede bu hafta paraşütlerle Suriye'nin kuzeyine tonlarca silah ve mühimmat indirmişti.

YPG'nin yeni hedefi Rakka

YPG, geçtiğimiz günlerde bir dizi Arap muhalif örgütle birlikte "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında yeni bir ittifak kurmuştu. Bir ABD'li yetkili, ittifakın önümüzdeki günlerde IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya doğru harekete geçmesinin beklendiğini açıklamıştı.

PYD'nin Rusya ile temasları

Başar Esad yönetimine hava saldırılarıyla destek veren Rusya da PYD ile temas kurmuştu. PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Rusya'yla askeri anlamda koordinasyon içinde olmaya hazır olduklarını duyururken Moskova'nın PYD ile müzakere halinde olduğu bildirilmişti.