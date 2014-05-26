Ankara seçimleri yenilenecek mi?

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın seçimlere “hile karıştığına” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruda AYM, Mansur Yavaş’tan ek belgeler istedi. Karar, iddiaların ‘çok ciddi’ olduğu yönünde algılandı. Hükümete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın ise davayla ilgili toplantıya katılmayacağı belirtildi.

YSK tarafından yenilenmesine karar verilen Ağrı ve Yalova seçimleri için geri sayım başlarken gözler, 30 Mart’ta en büyük tartışmanın yaşandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevrilmesine yol açtı. AYM raportörünün, Yavaş’ın başvurusu ile ilgili ek bilgi talebinde bulunması, Ankara da siyasi kulislerinin hareketlenmesine yol açtı. Kulislerde yüce mahkemenin bireysel başvurularda ret karara vereceği konularda çok fazla inceleme yapmadığı konuşuluyor. Dolayısıyla AYM’nin Mansur Yavaş’ın başvurusu ile ilgili olarak geniş bir inceleme yapması, kararın Mansur Yavaş lehine çıkacağı şeklinde yorumlanmasına yol açtı.

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, AYM’nin kararı doğrudan seçimin iptalini sağlamayacak. Ancak, 30 Mart’ta yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki hile iddialarının bir anlamda tescillenmesini sağlayacak. Bu da, seçimin tartışmalı hâle gelmesine neden olacak. YSK’nın Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde vereceği kararı nasıl yorumlayacağı ise bilinmiyor.

Kılıç katılmayacak iddiası

Öte yandan son dönemde hükümete yönelik sert eleştirileri ile dikkat çeken AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın, Ankara seçimlerinin değerlendirileceği toplantıya katılmayacağı öne sürüldü.

Kılıç’ın olası tartışmalara meydan vermemek için, seçimlerle ilgili kararın verileceği toplantıya katılmayacağı konuşuluyor. Ayrıca, Kılıç’ın ismi Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Melik Gökçek’in, seçimler sonrasında yaptığı ziyaret ile de gündeme gelmişti. Kılıç bu ziyaret için, “Gökçek geçerken uğramış” değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu nedenle de Haşim Kılıç’ın, Ankara seçimlerinin ele alınacağı toplantıya katılmayacağı iddia ediliyor.