Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş’ın “Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini” belitti.

Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonunun ardından internette yayınlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da adının geçtiği ses kayıtlarında yer alan iddialar için soruşturma komisyonu kurulmasını talep edeceklerini açıkladı.

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçim öncesi bir kurultay yapmak için il ve ilçelerde çalışma yapmak gerekiyor. Genel seçimlere CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile girecek.

‘Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilir’

Mansur bey aslında kazandı. Ben onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüyorum. Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olabilir ama önümüzdeki süreci göreceğiz.

Cumhurbaşkanı adaylarımız var ama bu adayların açıklanması için belli bir zamana ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Siyasi partilerin başkanlarının o makama aday olmalarını çok şık bulmuyorum. Siyasal kimliği öne çıkmış bir kişinin olması bence doğru değil.

MHP ile görüşebiliriz

Şu anda MHP ile bir görüşmemiz yok ama görüşmeyeceğiz diye bir şey yok. Biz illa bizim adayımız seçilsin demiyoruz. Kampanyayı adayın götürmesi lazım.

Erdoğan için komisyon isteyeceğiz

Meclis soruşturma komisyonu kuruldu. Dünya kadar ses kayıtları var. Bakanların çocuklarının ses kayıtları var.

Önümüzdeki günlerde Erdoğan için de bir komisyon isteyeceğiz. Bir başbakan ben temizim diyorsa gidip aklanacak.

Eğer bir CHP'li bir yolsuzluk olayı içinde ise o kesinlikle dışarı bırakılır. Erdoğan için de komisyon kurulması lazım. Onun da hesabını vermesi lazım.

Kamuoyunun tepkisi üzerine 4 bakan istifa etti.

‘Baykal’ın kasedini izledim’

Cüneyt Özdemir’in “Erdoğan'ın Baykal'ın kasedini izlediğini söylediniz. O görüntüler nerede?” sorusuna “Ben o görüntülere girmek istemem” yanıtını veren Kılıçdaroğlu,” Başbakan Erdoğan'ın gizlice kaydedilmiş görüntülerini izliyorsunuz” sorusu üzerine “O görüntüler var. Bir bölümü internete düştü zaten. Yalanlıyor mu? Yalanlamıyor. Dava açamaz. Ahlak denen kavram insanın kendi vicdanı ile hesaplaşmasıdır. Sonra kalkacaksınız meydan meydan gezeceksiniz. Çalıyor ama iş yapıyor. Olmaz ahlaklı bir toplumda böyle bir kavram olmaz.” yanıtını verdi.