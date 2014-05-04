Mansur Yavaş: Köşk için 3 partiden de oy alabilirim

Ankara’da aday olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Melih Gökçek’e kaybeden Mansur Yavaş, AYM’nin seçimler konusundaki kararını beklerken Cumhurbaşkanlığına da sıcak baktığını açıkladı. Mansu Yavaş, 3 partiden de oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı konusunda "Olurum tabii, neden olmayayım. Cumhurbaşkanı olmayı kim istemez" dedi.
Sözcü gazetesinden Selin Kök’e konuşan Mansur Yavaş’ın söyleşisinden bir bölüm şöyle:
Ankara Belediye Başkanı olmak sizin için neden bu kadar önemli?
Benim için asıl anlamlı olan Cumhuriyet’in başkentinin başkanlığını yapmak. Yoksa daha önce de belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı ile bire bir insana dokunuyorsunuz, seçmenin duası da, kızgınlığı da anında hissediliyor. Mücadelemi bu yüzden verdim ve vermeye devam ediyorum.
Makam hırsınız var mı?
İlla başkan olacağım diye bir hırsım asla yok. Hep söyledim bir kişinin bile burnu kanayacaksa ben o koltuğa oturmayı istemiyorum. Bir koltukta 20 yıl da oturmam, iki dönemden fazla bu tür görevlerin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Siyasi tercihiniz de çok konuşuldu. Bu konuya siz açıklık getirir misiniz?
Siyasi tercihimi açıkça söyledim, herkes bunu bilerek bana oy verdi. Kemal Bey de bizim Ankara için bir araya geldiğimizi söyledi.
Hiç endişelenmediniz mi bu kararı verirken?
Benim de tereddütlerim oldu ama seçim sonrası çıkan sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bozkurt yapanla zafer işareti yapan yan yana durdu.
CHP seçmeninden ve yönetimden beklediğiniz desteği gördünüz mü?
Tabanın yüzde 97’si oy verdi. Parti olarak da benimle birlikteydiler.
Köşk’e aday olmak isterim
Bundan sonra CHP ile mi yola devam edeceksiniz?
Şu anda AYM’nin kararını bekliyorum. CHP’nin de parti olarak bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar vermesi gerekir. Tüm bunlar netleştikten sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Ama aktif siyaset için bir başka partiye geçeyim ya da MHP’ye geri döneyim gibi bir şey düşünmüyorum.
Oldu da mahkeme beklenen kararı vermedi, ne yapacaksınız?
Bana destek veren, bu süreçte yanımda olan arkadaşlarımla ve CHP yönetiminde olan isimlerle oturup konuşacağım. Çünkü iki alternatif var: 4 ay sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından genel seçim…
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ne düşünüyorsunuz?
Seçilecek Cumhurbaşkanının Türkiye’de tam bir denge unsuru olması gerek. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı.
Siz Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz?
Olurum tabii, neden olmayayım… Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmayı kim istemez…
Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yaptınız mı?
Hayır. Adınızın anılması bile bence çok önemli bir şey.
Adaylık için birçok isim telaffuz ediliyor…
Evet ama Başbakan bütün partilerin desteklediği bir isim üzerinde durulması gerektiğini söylüyor. Demek ki kendinden bahsetmiyor.
Kendinizi farklı görüşlerin buluştuğu bir isim olarak görüyor musunuz?
Belki toplumun yarısı Ak Parti’ye oy verdi ama geri kalan yarısı da çok kızıyor. Şu anda Türkiye’de siyasi figür olarak 3 partiden de oy alabilen ne kadar insan var? Bana 3 partiden de oy veren insanlar var. Kimsenin tuttuğu takımı, yaşam tarzını, siyasi görüşünü merak etmiyorum. Kimseyi eleştirmem. Benim için insan olması yeterli. Üç partiden de oy almamın sebebi budur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi.
Bu durumda siz Başbakan’ın Cumhurbaşkanı tarifine de uyuyorsunuz…
Bu sizin yorumunuz benim değil… Ben bu konuda bir şey diyemem.