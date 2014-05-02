'Köşk için MHP ve HDP'yle uzlaşılmalı, AKP'li aday da olabilir'

Cumhurbaşkanlığı seçimi ana muhalefette yoğun kulis faaliyeti devam ediyor. İsim arayışını sürdüren ve ilk tura kendi adayıyla girmeyi düşünen CHP'de farklı görüşler var. Parti yönetimi 10 Ağustos'a “kendi adayımızla gidelim” derken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın muhalefetin ortak bir adayla yarışa girmesinden yana olduğu belirtildi. Baykal’ın, muhalefet partilerinin ortak aday olacak birin bulunabileceğini ve bu ismin AKP’li bir ismin bile olabileceğini belirttiği iddia edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla girmesinin, aday olması durumunda Başbakan Erdoğan'ın seçilme şansını artıracağı değerlendirmesi yapan Baykal'ın birinci turdan sonraki bir uzlaşmanın bu nedenle de çok anlamlı olmayacağını düşündüğü öğrenildi. CHP, MHP ve HDP'nin ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varmasının zor olduğunu ifade eden Deniz Baykal'ın şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: “Ortak aday Türkiye'nin kaderini değiştirir. Hiçbir partinin tam istediği aday olmayabilir ama üçünün de oy vereceği biri bulunabilir. Bu her partiden olabilir. AK Partili bir isim bile.”