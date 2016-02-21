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Ankara saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen TAK üyesinin babası gözaltına alındı

Ankara'da 17 Şubat'ta düzenlenen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı

21 Şubat 2016 10:22

Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen TAK üyesi (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü Abdülbaki Sönmez’in (Zınar Raperin) babası gözaltına alındı. Van’da gözaltına alınan Musa Sönmez, DNA örneği alınmak ve sorgulanmak üzere Ankara Emniyeti'ne götürüldü.

Başkenti kana bulayan askeri servis araçlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara'daki kanlı katliamı üstlenen TAK'ın eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdüğü Abdülbaki Sönmez’in babası Musa Sönmez’ın, DNA örneği alınmak ve sorgulanmak üzere Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Baba Sönmez’den alınan DNA örneği, saldırgandan alınan DNA örnekleriyle kıyaslanacak.

 

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