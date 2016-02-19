Ankara saldırısının 4 yaşındaki mağdurunun durumu iyiye gidiyor

Ankara saldırısının 4 buçuk yaşındaki mağduru B. Ş.’in durumuyla ilgili konuşan Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay iyiye gittiğini söyledi.

CNN Türk'ün haberine göre; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, Ankara saldırısının minik mağduru B. Ş.'yi bugün sabah uyandırdıklarını belirterek, "Solunum cihazından ayırmayı başardık. Şu anda B. konuşuyor ve hareket edebilir durumda. İyi haberler bunlar. Fakat bu şu anlama gelmiyor; her şeyin bittiği ve yoluna girdiği anlamına gelmiyor. Hastamızı hala yoğun bakımda izliyoruz" dedi.

Annesiyle birlikte yaralandı

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, Ankara’da meydana gelen terör saldırısında kreş çıkışı annesi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı'nın servis aracına binen ve kafasına ve gözüne cam kırıkları saplanan 4.5 yaşındaki B.Ş.’nin son sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Torgay, “B.’yi uyutuyorduk, bugün sabah uyandırdık. Solunum cihazından ayırmayı başardık. Şu anda B. konuşuyor ve hareket edebilir durumda. İyi haberler bunlar. Fakat bu şu anlama gelmiyor; her şeyin bittiği ve yoluna girdiği anlamına gelmiyor. Hastamızı hala yoğun bakımda izliyoruz. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte başka problemlerle karşılaşma olasılığımız var. Onun için yoğun bakımda tedavisi sürdüğü sürece bir takım sorunlar her zaman olabilir” diye konuştu.

"Şu anda gözde ödem var"

Travma sırasında B.’nin her iki gözünde de problem ortaya çıktığını bildiren Torgay, şunları kaydetti:

“Bunlarla ilgili yapılabilecek tıbbi girişimlerinin tamamı yapıldı. B.’nin gözlerindeki problem görme derecesiyle ilgili neler olacak, iyi yönde ne tür iyileşmeler olacak bunu anlamak için biraz erken. Çünkü bu tip travmalardan sonra gözde ve vücudun herhangi yerinde travmaya maruz kalan yerinde ödem olur zaten. Şuanda da gözde ödem var. Görmesiyle ilgili şuanda yeterli fikir sahibi değiliz. Onun için biraz beklememiz lazım.”

“Anneyi şu anda hastanemize kabul ettik”

Anne Ş.Ş.’nin durumuyla ilgili ise Torgay, “Anneyi şu anda hastanemize kabul ettik. B.’yi çok yakın bir odada onunla görüşebilecek seviyede. Gün boyu görüşmeye başladılar. Öğle saatlerinden biraz önce anneyi buraya aldık” ifadelerini kullandı.Anne Ş.’nin sağlık durumunun yaygın vücut travması olduğunu ifade eden Torgay, “Vücudun çeşitli yerlerinde kesikler var. Kendisine gerekli tedaviler uygulanmış zaten. Şuanda biz onu sadece gözlüyoruz. Yapabileceğimiz ek bir şey var mı diye bakıyoruz. Ama genel olarak annenin sağlık durumu iyi” açıklamasında bulundu.

“Sadece annesini sordu”

B.’nin ilk konuşmasında annesi ve ailesine hitap ettiğini söyleyen Torgay, “Sadece annesini sordu. Annesi cevap verdi. İlk konuşmaları sırasında annesi burada değildi. Daha sonra geldi” dedi.

Olayın başından itibaren hastaneye 7 yaralı geldiğini kaydeden Torgay, “Şu anda B. hariç hepsini taburcu ettik. Hepsi iyi durumda. Fakat travmalarıyla birlikte taburcu ettik. Bir müddet daha dinlenmeleri gerekecek” şeklinde konuştu.

Hayati tehlikesinin olup olmadığıyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Torgay, “Bu şuanda her şeyin iyi yönde gittiğine dair bir haber. Ama hayati tehlikesi yok demek için B.’nin yoğun bakımdan çıkmış olması aşamasına kadar beklememiz lazım. Bunun için biraz erken ama her şey iyi gidiyor” dedi.

"Öngörüde bulunmak zor"

B.’nin yoğun bakımdan ne zaman çıkacağına ilişkin ise Torgay, şöyle konuştu:

“Bunun için tahminde bulunmak çok zor. B.’nin travma sırasında birçok yabancı cisim vücuduna saplanmıştı, gözüne, kafasına gelen yabancı cisim. Bunlara yönelik bir problem, bunlardan kaynaklanacak bir enfeksiyon olacak mı olmayacak mı bekliyoruz. Bütün önlemleri almış olmamıza rağmen bu olasılıkların hepsini düşünmek zorundayız. Hiçbirini ekarte edemiyoruz. Öngörüde bulunmak zor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Bunun için uzun bir süreçte olabilir, çok hızlı cevapta alabiliriz. Çocuklar her zaman daha hızlı cevaplar vererek bizi şaşırtırlar, inşallah bunda da öyle olmasını bekliyoruz.”

Torgay, B.'nin gözlerinde ödem olduğunu ve pansumanla kapalı olduğunu kaydederek, kollarını, ayaklarını hareket ettirdiğini ve başka bir organında sıkıntı görünmediğini ifade etti.