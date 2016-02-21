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Ankara saldırısının ardından gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Askeri servis araçlarını hedef alan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmişti

21 Şubat 2016 12:20

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak çeşitli illerde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen 21 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği intihar eylemini TAK’ın üstlenmesi ve saldırıyı Abdülbaki Sönmez’in gerçekleştirdiği açıklaması soru işareti yaratmıştı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi YPG üyesi Salih Neccar’ın mı yoksa Abdülbaki Sönmez’in mi yaptığı konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmak için DNA testi yapmaya karar vermişti.

Bu nedenle Sönmez ile Neccar’ın birinci derece yakınlarından DNA örneği alınarak, Ankara’da kendisini patlatan kişi ile karşılaştıracak. 

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Ankara saldırısındaki soru işaretlerini DNA testi çözecek

Ankara’daki saldırıyı YPG üyesi Salih Neccar’ın mı yoksa TAK’ın açıkladığı Abdülbaki Sönmez’in mi gerçekleştirdiğini belirlemek için DNA testi yapılacak. Rojava’daki Sönmez 60 yaşında çıktı

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