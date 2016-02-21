Ankara saldırısında kullanılan araç sahte kimlikle kiralandı, yetkililer ikiz plaka uygulamasına karşı uyarıyor

Ankara saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobilin sahte kredi kartı ve kimlikle kiralanması ve saldırıda ‘ikiz plaka’ kullanılması dikkat çekti. 2011’den sonra plakalara vurulan 2 mührün 1’e inmesinin ardından son 3 yılda sahte plakada artış yaşandı.

Türkiye’de araç plakalarına biri Trafik Vakfı, diğeri Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 2 ayrı mühür vuruluyordu.

Trafik Vakfı’nda vurulan ilk mührün ardından polis plakaya ait evrakların sahte olup olmadığını incelemeye alıyor, ardından da 2’inci mührü basıyordu.

2011 yılında Trafik Şube Müdürlükleri’ndeki bu işlem kaldırıldı. Mühür vurma işlemi, ihaleyi alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na devredildi.

Federasyon da her ilde yetki verdiği esnaf odalarına plaka mühür işlemi yaptırıyor. İstanbul’da federasyonun yetki verdiği 23 nokta bulunuyor.

Habertürk'ten Şefik Dinç ve Mustafa Şekeroğlu'na konuşan emniyet yetkilileri, çalıntı araçlara ikiz plaka takıldığını belirterek, “Oto hırsızları en çok bu yöntemi kullanıyor. Çalınan aracın modeline ve rengine göre ikiz plaka hazırlanıyor.

Eskiden polis plakaya baktığında sahte olup olmadığını anlıyordu. Polisin vurduğu mühürün sahtesi hemen fark ediliyordu” diyor.

Bir emniyet yetkilisi, ikiz plaka sahteciliğinin engellenmesi için emniyette 2’nci mühür vurulması işlemine dönülmesi gerektiğini belirterek, “Emniyet mührü içinde her il ve ilçenin kendi numaraları bulunuyordu. Mührün vuruş noktaları bile belliydi” dedi.