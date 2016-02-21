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Ankara saldırısındaki soru işaretlerini DNA testi çözecek

Ankara’daki saldırıyı YPG üyesi Salih Neccar’ın mı yoksa TAK’ın açıkladığı Abdülbaki Sönmez’in mi gerçekleştirdiğini belirlemek için DNA testi yapılacak. Rojava’daki Sönmez 60 yaşında çıktı

21 Şubat 2016 11:01

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği intihar eylemini TAK’ın üstlenmesi ve saldırıyı Abdülbaki Sönmez’in gerçekleştirdiği açıklaması soru işareti yarattı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi YPG üyesi Salih Neccar’ın mı yoksa Abdülbaki Sönmez’in mi yaptığı konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmak için DNA testi yapacak. Bu nedenle Sönmez ile Neccar’ın birinci derece yakınlarından DNA örneği alınarak, Ankara’da kendisini patlatan kişi ile karşılaştıracak. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 22’ye yükseldi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, savcılık kaynakları, TAK’ın açıklamasını, hedef şaşırtma olarak nitelendirdi. PYD/YPG’ye olan tepkiyi hafifletebilmek için saldırıdan 3 gün sonra bu açıklamanın yapıldığına dikkat çeken kaynaklar, yine şüpheleri gidermek için DNA yöntemine başvuracak. Savcılık kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren YPG’li Salih Neccar’ın, ilk gün parmak izinden tespit edildiğini belirterek, Sönmez’in 2014 Temmuz’da Türkiye’ye bu ismi beyan ederek giriş yapıp yapmadığının da araştırıldığını kaydetti. Sönmez denilen kişinin DNA’sı bu kapsamda incelenecek.

 

Montaj iddiası

 

Öte yandan TAK’ın servis ettiği ve Abdülbaki Sönmez olarak gösterdiği fotoğrafla ilgili montaj tartışması başladı. chpgundemi.com’un Genel Yayın Yönetmeni Şafak İnan, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve fotomontaj yapılarak değiştirildiğini kaydetti. İnan, sorumlular hakkında şikâyetçi oldu.

 

Yeni fotoğraf geldi

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre saldırıyı 1989 doğumlu “Zınar Raperin” kod adlı Abdülbaki Sönmez’in gerçekleştirdiğini belirten TAK, Sönmez’in kimlik bilgilerini de açıklayıp yeni fotoğrafını paylaştı.

Rojava’nın Amude köyünde yaşayan Necar ailesi ANHA Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, Salih Neccar isminde sadece bir kişinin bulunduğunu, onun da 60 yaşında olup Bibo adlı başka bir köyde yaşadığını belirtti. DBP Gürpınar İlçe Eş Başkanı Metin Öner, “İlçemiz 38-40 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Abdülbaki Sönmez adında birinin varlığı konusunda bilgimiz yok” diye konuştu. İlçe dışında yaşayan Sönmez soyadı taşıyan bir kişi ise ailelerinde bu isimde bir kişi bulunmadığını söyledi.

 

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