Ankara saldırısında hayatını kaybeden 35 kişinin cenazesi, ailelerine teslim edildi

Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 35 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 8 cumhuriyet savcısının nezaretinde Adli Tıp Kurumunda yapıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan 35 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Diğer iki cenaze ise, ailelerine teslim edilmek üzere bekletiliyor.

Diğer iki cenazenin de teslim edilmesi için ailelerinin beklendiği öğrenildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi toprağa verildi. Hazine Müsteşarlığında özel güvenlik görevlisi Murat Gül (27), Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı Hamide Sibel Çetinkaya (55) ile üniversite öğrencisi Feyza Acısu’nun (22) cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Camisi’ne getirildi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ailelere başsağlığı diledikten sonra, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaşla cenaze namazında saf tuttu. Cenazeler, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Berkay Baş’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınların tarafından teslim alınarak Polatlı ilçesine getirildi. Saldırıda yaşamını yitiren 28 yaşındaki taksi şoförü Turgay Bulut’un cenazesi de Haymana’da toprağa verildi. Bulut’un, evli ve 2 yaşında kız çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden aynı aileden Muharrem (80), Bağdat (72) ve Perihan Çermik (55) ile emekli öğretmen Yaşar Durakoğlu’nun (69) naaşları da Karşıyaka Mezarlığı Camisi’ne getirildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çermik ve Durakoğlu ailelerinin yakınlarına taziyede bulunduktan sonra cenaze namazında da saf tuttu.