Ankara saldırısında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17'ye yükseldi, bir zanlının ise aranmasına devam ediliyor. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarına dair delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.

İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından Adana, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.