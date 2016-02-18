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İçişleri Bakanı Efkan Ala: Farklı illerden 14 kişi Ankara'daki saldırıyla ilgili olarak gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişilerin Salih Necar ile bağlantısı olduğu öngörülüyor

18 Şubat 2016 14:07

Ankara'da dün saat 18.31'de İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, askeri personeli taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada 28 kişinin hayatını kaybettiği 61 kişinin de yaralandığı bombalı bir araçla yapılan saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı illerden 14 kişi ankara'daki saldırıyla ilgili olarak gözaltına alındı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Saldırının ardından güvenlik güçleri 7 ilde eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenledi. Saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Salih Necar ile bağlantısı olduğu öngörülen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların saldırıyla bağlantılarının büyük oranda tespit edildiğini belirten Ala, şüphelilerin bir kısmının Ankara'ya getirildiğini açıkladı.

 

 


 

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