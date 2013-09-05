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Yaşam

Ankara metrosunda öpüşmek, şarkı söylemek, gitar çalmak yasak

Ankara'da gençlerin gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli, gençlerin şarkı söylememesi konusunda uyardı

05 Eylül 2013 14:28


Geçtiğimiz Mayıs ayında öpüşen çiftler için; "Lütfen ahlâk kurallarına uygun hareket ediniz" anonsunun yapıldığı Ankara metrosunda bu sefer de gitar çalıp şarkı söyleyen gençler hedef.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, dün akşam saatlerinde yolculardan izin alan üç gencin gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli, uyarmasına karşın gençlerin müziğe devam etmesi üzerine treni durdurdu.

 

'Arkadaşım gitar yasak'

 

Kabinden inerek “Arkadaşım gitar çalmak yasak” diyen ve güvenliği çağıran görevli, bu sırada vagonda bulunan yolcular gençleri destekleyince geri adım atmak durumunda kaldı. Müziğe geri dönen gençler, son istasyona kadar alkışlar eşliğinde mini bir konser sundu.

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Kızılay’dan Batıkent hattına gitmekte olan Ankara Metrosu’na 19:30 sıralarında binen üç genç, “gitar çalabilir miyiz” diyerek önce yurttaşlardan izin istedi. Yurttaşlar da akşam müziğine “hayır” demedi. Bunun üzerine üç genç, gitar eşliğinde çeşitli şarkılar seslendirmeye başladı. Bir süre sonra metroyu kullanan görevli, “lütfen trende yüksek sesle konuşmayım, sessiz olalım” diyerek anons geçti. Gençler ise müziğe devam etti. Bir durakta kapıyı aralayarak gençlere bakan görevli, treni hareket ettirdikten sonra ikinci bir uyarı anonsu geçti.

 

Yolcular alkışlarla eşlik etti

 

Gençlerin şarkı söylemeye devam etmesi üzerine görevli, metroyu Macunköy İstasyonu’nda 19:50 sıralarında durdurdu ve güvenlik görevlisini telsizle çağırdı. Metroyu kullandığı bölümden çıkan görevli, “Arkadaşım gitar çalmak yasak” diyerek gençlere sözlü uyarıda bulundu. Üç genç, kimsenin şikayetçi olmadığını belirtirken, yurttaşlar da görevliye “bizim için sıkıntı yok” karşılığını verdi. Görevli, “şikayet” olduğunu söyledi. Yurttaşlar ise kimsenin şikayetçi olmadığını belirtip “Ne güzel çalıyorlar, karışmayın” diyerek gençlere sahip çıktı. Gençlerin bulunduğu bölüme gelen güvenlik görevlisi ile gençler arasında da bir süre tartışma yaşandı. Halkın gençlere destek çıkması üzerine iki görevli geri adım atarak, yerlerine döndü. Müziklerine geri dönen gençlerin çaldığı parçalara, yurttaşlar da alkışlarla eşlik etti. Tren son istasyon olan Batıkent’te durduğunda gençlerden biri, metroyu kullanan görevlinin yanına gelerek kimin şikayetçi olduğunu sordu. Görevli ise “benlik bi şey yok. Merkezden anons geldi” diyerek gitti.

 

Öpüşme eylemine eli sopalılar basmıştı

 

Kurtuluş metro durağında bekleyen yolculara “Sayın yolcularımız lütfen ahlâk kurallarına uygun hareket ediniz” anonsu yapılmasını protesto etmek isteyen Ankaralılar sosyal medyada organize olarak ‘Kurtuluş Metro’da Öpüşüyoruz’ kampanyası başlatmış, eylemi ise eli sopalı gençler basarak olay çıkarmışlardı.

 

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