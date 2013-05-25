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Yaşam

Ankara metrosunda öpüşme eylemi

Ankara metrosunda yapılan uyarının ardından bugün saat 18.30'da Kurtuluş durağında "öpüşme eylemi" yapılacak

25 Mayıs 2013 13:07

Ankara metrosunda geçtiğimiz günlerde yapılan ahlak anonsuna tepki amacıyla bugün öpüşme eylemi düzenlenecek.

Sosyal medyada “25 Mayıs Cumartesi Saat 18:30’da Kurtuluş metroda öpüşüyoruz” şeklinde duyurulan eylem için Facebook’ta bir de sayfa açıldı.

Her gün binlerce Ankaralı'nın Dikimevi-AŞTİ hattında seyahat ettiği Ankaray'ın Kurtuluş istasyonundaki “Sayın yolcularımız lütfen ahlâk kurallarına uygun hareket ediniz” şeklindeki anons iddiası tepki çekmiş ve TBMM gündemine taşınmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkantlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde de konu gündeme gelmişti.

Gök, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Metro yetkilileri, ‘Metronun kameralarında uygunsuz şekilde görülen gençler için uyarı yapılıyor’ biçiminde açıklamada bulunmuşlardır. Bu bağlamda; Metro kameralarının asıl işlevi nedir? Güvenlik midir, yoksa ahlak ölçümü müdür? Güvenlikle ilgili bir sorun görüntülendiğinde ne yapılmaktadır? Güveni ihlal eden davranışın sonlandırılması anonsa konu olmakta mıdır? İstasyonda araç bekleyen, oturan yurttaşların ahlâka uygun davranıp davranmadıklarını kim kararlaştırıyor? Böyle bir yetki ve görev var mıdır? Böylesi durumlarda anons yapılması talimatını kim vermektedir? Metro görevlilerine verilmiş bir ‘ahlak ölçüsü alma’ talimatı var mıdır?”

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