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Ankara'da öpüşme eylemi yapanlar darp edildi

Ankara'da öpüşme eylemi yapan bir grup gence bozkurt işareti yapan kişiler saldırdı

26 Mayıs 2013 00:09

Ankaray’ın Kurtuluş istasyonunda yapılan 'ahlak anonsu'na tepki gösteren ve sosyal medyada organize olan gençler metroda öpüşme eylemi yaptı. Öpüşme eylemini gerçekleştiren topluluğa, 20 kişilik bozkurt işareti yapan bir grup Tekbir ve sloganlarla müdahale etti. Eylemin ardından ise, bazı eylemciler kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi, sallamayla kovalandı.

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Hürriyet'ten Ender Baykuş'un haberine göre, grubun 'öpüşme eylemi'ne başlaması üzerine 20 kişilik bir grup Tekbir ve sloganlar atarak öpüşenlere tepki gösterdi. Gruptakiler, “Burası Müslüman mahallesi, burada uygun olmayan hareketler yapılamaz, kanımız aksa da zafer İslam’ın” diyerek sloganlar attı. Bu arada eylemin sona ermesinin ardından bölgeden uzaklaşan birkaç eylemci, yol kenarında bekleyen beş kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Gruptakiler darp ettikleri eylemcileri sallamalarla kovaladı. Yaralı eylemciler tedavi altına alınırken saldırganlar ise taksiyle bölgeden uzaklaştı.

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