Ankara kulislerinde koalisyon olmazsa 4 senaryo konuşuluyor

Kasım ayında yapılabilecek olası erken seçim için 4 senaryo kulislerde konuşuluyor. AKP bir yandan koalisyon için dört komisyonu çalıştırırken bir yandan da ‘erken seçim’ olasılıklarını değerlendiriyor. Erken seçim için 2016 Mart ayı telaffuz edilse de kasım ayı daha doğru seçenek olarak değerlendiriliyor. AKP, 15-16 Kasım tarihlerinde G-20 zirvesi olduğu için 8 ya da 22 Kasım’ı tercih ediyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, kulislerde en çok dile getirilen ‘Kasım senaryoları’ şöyle:

Geçici hükümet

1-Tüm partilerin aldıkları oy oranına göre temsil edildiği ‘geçici seçim hükümeti’ gerçekte hiçbir partinin içine tam olarak sinmiyor. Bu hükümette MHP’nin HDP ile birlikte yer almasının zorluğu nedeniyle böyle bir yapının kurulamayacağı yorumları yapılıyor. Kurduğu özel bir ekiple, erken seçim olması durumunda neler yapması gerektiğine ilişkin çalışmalara başlayan AKP, esas olarak kendisinin azınlık hükümetinde seçime gitme hesapları yapıyor. AKP, bu noktada MHP’nin, içinde HDP’nin olduğu bir geçici seçim hükümetinde yer almayı istemeyecek olmasına güveniyor. MHP’nin, HDP’liler anayasa gereği kurulacak hükümette kırmızı plaka almasın diye, AKP ile böyle bir işbirliğine gidebileceği ifade ediliyor. Bu seçimin tarihini Meclis belirleyeceği için Kasım’dan sonraya öteleme imkânı da doğabilecek.

Kaçan vekillikler

2-AKP’de 7 Haziran seçimlerinde özellikle 20 kadar ilde yapılan liste yanlışlarının en az 20 milletvekili kaybettirdiği hesabı yapılıyor. Her ilin dinamikleri ayrı ayrı çıkartılıyor. Kıl payı kaybedilen illerin yanı sıra, kıl payı kazanılan illerin de profilleri çıkartılıyor. AKP, küskün Kürtleri geri kazanmayı da bu çalışmanın bir ayağı olarak sürdürüyor. Bu sayede erken seçimde 276 milletvekilinin üstüne çıkılması hedefleniyor.

AKP-SP ittifakı

3-Düşük bir oyla kaybedilen illerle ilgili plan, kıl payı kazanılan milletvekilliklerinin kaybedilmesi riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle partiler, ‘milim’ hesaplar yapıyor. AKP’nin 276 vekili çıkartabilmek için en az yüzde 45 oy alması gerektiği belirtiliyor. AKPnin bunu şansa bırakmamak için Saadet Partisi ile seçim ittifakı yapabileceği konuşulurken, SP-BBP ittifakına giden yüzde 2’lik oyun kazanılması hesap ediliyor.

CHP-HDP ittifakı

4-Erken seçimin kendileri açısından daha başarılı sonuç doğurmasını planlayan muhalefet de boş durmuyor. MHP, hiçbir partiyle ortak yapı içerisinde görülme planı yapmazken, CHP’nin HDP ile ‘güçlü olunan illerde güçlü olanın adayını desteklemek’ mantığından hareket ederek, seçim ittifakına gidebileceği de iddia ediliyor. İşbirliğinin, iki partinin daha güçlü gelmesi sonucu doğuracağını öne sürenler bulunuyor. Ancak, her iki ittifak hesabının da “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak” sonucu doğuracağını dile getirenler de az değil.