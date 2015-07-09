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Politika

Davutoğlu: AKP teşkilatı yeni bir seçime de hazırdır

'Milli iradeye saygılı olacağız'

09 Temmuz 2015 01:41

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için her çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tekrar milli iradeye başvurmak gerekirse AKP teşkilatı yeni bir seçime de hazırdır" açıklamasını yaptı.

Başbakan Davutoğlu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen AKP Gençlik Kolları Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bir an dahi hükümetsiz bırakmamak için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkeyi bir an dahi hükümetsiz bırakmamak için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Biz burada diyoruz ki 'Milli iradeye saygılı olacağız ve bu milli iradenin gereğini yapacağız' ama bu bütün çabaları gösterdikten sonra tekrar milli iradeye başvurmak gerekirse, işte gençlerle birlikte, gençlik kollarıyla birlikte AKP teşkilatı dimdik ayaktadır ve yeni bir seçime de hazırdır."

 

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