İki ayrı CHP'li vekilden iki farklı seçim barajı teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, iki gün önce 70 maddelik kamuoyuna 'demokrasi paketi' olarak aktarılan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette yer alan bir maddede seçim barajı yüzde 3'e düşürülüyor. Bugün ise CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifte, seçim barajının yüzde 10 olarak uygulanmasının, yönetimde istikrar ilkesi ile birlikte temsilde adalet ilkesinin hayata geçirilmesini engellemekte olduğunu belirterek, yüzde 10 olan ülke barajının yüzde 5'e çekilmesi amaçlandığını ifade ederek kanun teklifi verdi.

Hamzaçebi'nin verdiği kanun teklifi şöyle:

Yüzde 10 ülke barajı uygulamasının her zaman yönetimde istikrar ilkesi çerçevesinde sonuçlar doğurmadığını, aksine temsilde adalet ilkesini işlevsiz kılan sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur. Seçim barajının Türkiye’de parlamentonun meşruiyetini tartışmaya açacak sonuçlar doğurması engellenmelidir. Temsilde adalet ilkesi yok edilerek istikrar sağlamak mümkün değildir. Yasa Teklifi ile Anayasanın 67. maddesinde yer alan yönetimde istikrar ve temsilde adalet ilkelerinin birlikte hayata geçirilebilmesini sağlamak üzere, ülke seçim barajının yüzde 10’dan, yüzde 5’e indirilmesi öngörülmektedir. Yüzde 5’lik baraj ile temsilde adalet ilkesine işlerlik kazandırılmakta, küçük partilerin parlamentoya girmesinin önü açılarak farklı düşüncelerin parlamentoda temsili sağlanmaktadır’ dedi.

Tanrıkulu'nun meclis başkanlığına sunduğu kamuoyunda 'demokrasi paketi' olarak aktarılan kanun teklifinde yer alan maddeler ise şöyle:

* Milletvekili genel seçimlerinde baraj yüzde 3'e indirilecek.

* Siyasetteki dil yasakları sona erdirilecek.

* Siyasi partilere devlet yardımı tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde adil bir hale getirilecek.

* Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir "Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu” oluşturulacak.

* Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri taşıyan; meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve benzeri alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletme, tesis, bina ve benzeri tüm yapıların ve kışlaların tespit edilmesi ve bu isimlerin değiştirilmesi amacıyla TBMM'de komisyon kurulacak.