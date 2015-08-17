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Ankara kulisleri Bahçeli'den bu çağrıyı yapmasını bekliyor

Bahçeli'nin çağrısıyla birlikte, CHP de devreye girerek, aynı çağrıyı tekrarlayacak

17 Ağustos 2015 22:18

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP'nin koalisyona da, seçime kadar AKP azınlık hükümetine de tüm kapıları kapattığını açıklamasının ardından, gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre, Bahçeli'nin birkaç saat içinde bir açıklama yaparak, Başbakan Davutoğlu'na "hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade et" çağrısı yapacağı iddia edildi.

Bahçeli'nin bu çağrıyı yapması halinde, CHP de devreye girerek, aynı çağrıyı tekrarlayacak. Davutoğlu'nun görevi iade etmesi halinde ise, Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma görevini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verip vermeyeceği de kulislerdeki en büyük soru işareti. 

 

 

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