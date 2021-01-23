"Ankara'da üniversite hastanelerinde 'imtiyazlı kişiler'in aşılandığı tespit edildi"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, ‘imtiyazlı kişilere aşılama’ yapıldığını söyleyerek, "Sağlık emekçileri dışındaki imtiyazlı bir nüfus grubuna aşı çalışması yapılması pandeminin şeffaf bir şekilde yönetilmediğini bir kez daha ortaya koymuş durumda" dedi.

Kamu kurumlarındaki kurum tabipliklerinde ve özel işletmelerdeki revirlerde çalışan sağlık çalışanlarının ve sigortasız çalıştırılan sağlık çalışanlarının aşılama kapsamına alınmadığına dikkat çeken Yalçınkaya, özellikle üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarının dışındaki kişilere aşı yapıldığına ilişkin ihbarlar aldıklarını belirtti.

ANKA’ya konuşan Yalçınkaya şunları söyledi:

“Konuya ilişkin yaptığımız araştırmada, Hacettepe Üniversitesi’nde sağlık emekçisi dışındaki Hacettepe Üniversitesi çalışanlarının, bürokrasiyle ilişkisi olan kişilerin aşılama kapsamına alındığını tespit ettik. Yine bu hafta aynı gün içerisinde Ankara Üniversitesi’nde 30’a yakın sağlık çalışanı olmayan, sağlık hizmetiyle alakası olmayan kişilerin aşı çalışması kapsamına alındığı ve bu aşıların yapıldığını tespit ettik. Bu durum bizleri çok şaşırtmadı. Tüm sağlık emekçilerine aşılama çalışmasının yapılmadığı bu süreçte, aşıların sağlık emekçileri dışındaki imtiyazlı bir nüfus grubuna aşı çalışması yapılması pandeminin şeffaf bir şekilde yönetilmediğini bir kez daha ortaya koymuş durumda."

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