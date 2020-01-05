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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan 'Sibel Ünli' mesajı: Gencecik bir yürek yaşamına son verdi, Türkiye için el ele vermeliyiz

05 Ocak 2020 14:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son paylaşımlarında  “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” yazan İstanbul Üniversitesi Sibel Ünli’nin yaşamına son vermesine ilişkin bir mesaj paylaştı.Yavaş,  Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. Sibel Ünli kızımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

 

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı. Ünli ayrıca iş aradığına dair de bir mesaj paylaşmıştı.

TIKLAYIN | İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek zammı protestosuna coplu müdahale

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakları için eylemde

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

 

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