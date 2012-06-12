T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jennifer Aniston gençliğini pahalı kremlere değil vazeline borçluymuş!

Yakın arkadaşı, ünlü oyuncunun her gece yatmadan göz altına vazelin sürdüğünü söyledi

12 Haziran 2012 12:01

Hollywood’un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston gibi genç görünmenin yolu pahalı kremlerden geçmiyor. Aniston’un yakın arkadaşı popüler bir dergiye verdiği röportajında yıldız oyuncunun güzellik sırlarını ortaya döktü.

ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston 43 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha genç duran bir kadın. Yakın bir arkadaşının verdiği röportajında Aniston’un güzellik sırları deşifre oldu.

Arkadaşı, ünlü oyuncunun her gece yatmadan göz altına vazelin sürdüğünü söyledi. Aniston’un arkadaşı “Friends”in yıldızının bakım konusunda çok disiplinli hareket ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Jen estetik ameliyatı olma fikrinden hoşlanmıyor. O yüzden de her gece yatmadan 30 dakika yüzüne bakım yapıyor.

Önce yüzüne buhar tutuyor. Sonra temizleyici ve tonikle yüzünü temizliyor. Son olarak da nemlendiricisini sürmeden önce yüzüne masaj yapıyor.

Sabahları ise lavaboyu soğuk su ve buzla dolduruyor. Gözlerinin kenarlarındaki şişlikler gitsin diye yüzünü bu suda yıkıyor.”

ETİKETLER

Jennifer Anitsonvazelinanitson krem

İlgili Haberler

Ünlülerin en sevdiği güzellik kremi: Photoshop

Herhangi bir ünlünün 'Photoshop'tan geçmemiş' fotoğrafına rastlamak mümkün değil. Photoshop, 'ünlülerin en sevdiği güzellik kremi' haline geldi. İşin taraflarına sorduk: 'Bu işin sınırı var mı?'

Monica Bellucci güzellik sırlarını anlattı

İtalyan oyuncu Monica Bellucci özel hayatıyla ilgili detaylar verirken güzellik sırlarını da hayranlarıyla paylaştı

Beckham güzelliğini koyun plasentası ve kuş dışkısına borçlu

Tek bir seansı 320 Sterlin olan gençlik tedavisi, dört çocuk annesi Beckham’ın uyguladığı gençleşme yöntemlerden yalnızca birini oluşturuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24