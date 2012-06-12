Jennifer Aniston gençliğini pahalı kremlere değil vazeline borçluymuş!

Hollywood’un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston gibi genç görünmenin yolu pahalı kremlerden geçmiyor. Aniston’un yakın arkadaşı popüler bir dergiye verdiği röportajında yıldız oyuncunun güzellik sırlarını ortaya döktü.

ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston 43 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha genç duran bir kadın. Yakın bir arkadaşının verdiği röportajında Aniston’un güzellik sırları deşifre oldu.

Arkadaşı, ünlü oyuncunun her gece yatmadan göz altına vazelin sürdüğünü söyledi. Aniston’un arkadaşı “Friends”in yıldızının bakım konusunda çok disiplinli hareket ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Jen estetik ameliyatı olma fikrinden hoşlanmıyor. O yüzden de her gece yatmadan 30 dakika yüzüne bakım yapıyor.

Önce yüzüne buhar tutuyor. Sonra temizleyici ve tonikle yüzünü temizliyor. Son olarak da nemlendiricisini sürmeden önce yüzüne masaj yapıyor.

Sabahları ise lavaboyu soğuk su ve buzla dolduruyor. Gözlerinin kenarlarındaki şişlikler gitsin diye yüzünü bu suda yıkıyor.”