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Beckham güzelliğini koyun plasentası ve kuş dışkısına borçlu

Tek bir seansı 320 Sterlin olan gençlik tedavisi, dört çocuk annesi Beckham’ın uyguladığı gençleşme yöntemlerden yalnızca birini oluşturuyor

21 Mayıs 2012 15:22

 

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham güzellik formülünü, özel bir kuşun dışkısından yapılan krem ve koyun plasentasından alınan kök hücreler borçlu.
 
Zira, Hollywood yıldızlarının da dermatoloğu olan Harold Lancer’ın Beverly Hills’teki kliniğini sık sık ziyaret eden Beckham, Yeni Zelanda’da doğal ortamlarında yetişen koyunlardan elde edilen bu formül sayesinde doğum sonrası yüzünde herhangi bir kırışıklık veya sarkmanın oluşmasını engelliyor.
 
Beckham’ın daha önce de Japonya’nın Kyüshü adasında yetişen özel bir kuş türünün dışkısından yapılan pahalı bir gece kremiyle gençleştiği ortaya çıkmıştı. Beckham, Lancer’a güzelliği konusunda ne kadar güvendiğini Twitter sayfasında ürünlerini sık sık paylaşarak da gösteriyor.

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