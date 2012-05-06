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Monica Bellucci güzellik sırlarını anlattı

İtalyan oyuncu Monica Bellucci özel hayatıyla ilgili detaylar verirken güzellik sırlarını da hayranlarıyla paylaştı

06 Mayıs 2012 20:37

İtalyan oyuncu Monica Bellucci bir gazeteye verdiği röportajında yaşlandıkça güzelleştiğini söyledi. Güzel yıldız kendisini takip eden hayranlarına güzellik sırlarını anlattı.

 

Hollywood’un başarılı oyuncularından Monica Bellucci “Daily Mail” gazetesine verdiği röportajında özel hayatıyla ilgili detaylar verirken güzellik sırlarını da hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü aktör Vincent Cassel ile evli olan Bellucci ailesinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Bellucci sözlerine şöyle devam etti:

“İkimiz de oyuncuyuz bu yüzden de sürekli seyahat ediyoruz. Çingeneler gibi yaşıyoruz aslında. Umarım ilişkimiz ömrümüzün sonuna dek sürer.”

2 çocuk annesi 47 yaşındaki ünlü oyuncu güzelliğini 3 ana esasa dayandırdığını söyledi: “Ye, sev, yaşa”.

Bellucci şöyle konuştu: “Güzellik nedir? Güzellik, yaşamınız ve deneyimlerinizin yüzünüze ve vücudunuza yansımasıdır.

Bir erkeğin sizi fark etmesini istiyorsanız her zaman ruj sürün ve farklı kıyafetler giymekten asla çekinmeyin. Ayrıca fazla makyaj yapmadığım bir günde bile mutlaka rimelimi sürer öyle sokağa çıkarım. Bu noktaya da dikkat etmek lazım.”

 

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