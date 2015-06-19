Anish Kapoor'un vajinaya benzetilen 'Kirli Köşeler' heykeline saldırı

İngiliz heykeltraş Anish Kapoor'un Fransa'da tartışma yaratan "Kirli Köşeler" adlı vajinaya benzetilen heykeli saldırıya uğradı. Kapoor Versailles Sarayı'nın bahçesindeki heykelin sprey boyalı saldırıya uğramasını 'trajedi' olarak yorumladı. Le Figero’ya konuşan Kapoor’a göre; vandallar, her tür yaratıcı eylemin kutsal geçmişe yönelik bir tehlike olduğu söylenen küçük bir insan topluluğu.

Kapoor ayrıca heykelden bahsederken hiç ‘kraliçe’ sözcüğünü kullanmadığını ve sözlerinin yanlış aktarıldığını söyledi.

Kapoor heykelin vajina ya da başka pek çok şey olarak yorumlanabileceğini söylemiş, ancak basında heykelden ‘Kraliçe’nin vajinası’ ifadesiyle bahsedilmişti.

Turner Prize ödüllü Kapoor, paslanmış metalden yapılmış ve kayalarla çevrelenmiş 60 metrelik dev heykelin provokatif olduğunu kabul etmiş ve Versailles Sarayı yöneticilerine cesur davranıp eserini sergilemeyi kabul ettikleri için saygı duyduğunu belirtmişti.

Uzmanlar, heykelin kıtlık sırasında fakir Fransız halkına “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” dediği iddia edilen ve uzun süre Versailles Sarayı’nda ikamet eden Kral 16. Louis’in eşi Marie Antoinette’den esinlenerek yaratıldığını düşündüklerini söylemişti.

Büyük tartışma yaratan heykel, başta Versailles Belediye Başkanı François de Mazieres olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmiş, Fransızlar da heykelle ilgili tepkilerini sosyal medyada dile getirmişti.