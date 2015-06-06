Anish Kapoor'un dev bir vajinaya benzeyen 'Kirli Köşeler' heykeli tartışma yarattı

İngiliz heykeltıraş Anish Kapoor’un Versailles Sarayı'nın bahçesine yerleştirdiği heykeller arasında bulunan "Kirli Köşeler" isimli heykeli tartışma yarattı.

Versailles Sarayı yöneticilerine cesur davranıp eserini sergilemeyi kabul ettikleri için saygı duyduğunu belirten Kapoor, paslanmış metalden yapılan 60 metrelik heykelin, “kraliçenin vajinasının gücü ele geçirmesi”ni simgelediğini söylemiş ve heykelin oldukça provokatif olduğunu kabul etmişti.

Heykel, Versailles Belediye Başkanı François de Mazieres olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekti. Sarayı aileleriyle birlikte ziyaret ettiklerini belirten bazı misafirler, durumun oldukça uygunsuz olduğunu söyledi.