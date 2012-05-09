T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie ve Brad Pitt Türkiye'ye geliyor

Angelina Jolie-Brad Pitt çifti, Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulunacaklar

09 Mayıs 2012 13:28

 

Beraberliklerinin yedinci yılında evlilik kararı alan, haftalardır bu sürpriz haberle dünya basının gündeminde olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulunacak.
 
Dünya basınının “Brangelina” lakabı taktığı ünlü çift, pazartesi günü Mars Entertainment’in davetlisi olarak İstanbul’a gelecek. Geçtiğimiz aylarda da Jolie’nin yönettiği, Bosna Savaşı’nı konu alan “Kan ve Bal Ülkesinde”nin galası için birlikte Bosna’ya giden çiftin Türkiye gezisinin detayları sır gibi saklanıyor.

ETİKETLER

Angelina JolieBrad PittMars Entertainment

İlgili Haberler

Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti evleniyor

Brad Pitt ve Angelina çifti nihayet evleniyor.

Jolie ve Pitt 7 yıl sonra nişanlandılar

Hollywood’un ünlü çifti Angelina Jolie (38) ve Brad Pitt (46) nişanlandı

Angelina Jolie BM'nin özel temsilcisi oldu

BMMYK için çalışan Jolie'nin iyi niyet elçiliğinden özel temsilciliğe terfi ettirildiğini kaydedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24