Angelina Jolie ve Brad Pitt Türkiye'ye geliyor

Beraberliklerinin yedinci yılında evlilik kararı alan, haftalardır bu sürpriz haberle dünya basının gündeminde olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulunacak.

Dünya basınının “Brangelina” lakabı taktığı ünlü çift, pazartesi günü Mars Entertainment’in davetlisi olarak İstanbul’a gelecek. Geçtiğimiz aylarda da Jolie’nin yönettiği, Bosna Savaşı’nı konu alan “Kan ve Bal Ülkesinde”nin galası için birlikte Bosna’ya giden çiftin Türkiye gezisinin detayları sır gibi saklanıyor.