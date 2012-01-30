Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti evleniyor

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Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Oscar adayı aktör “Daha fazla dayanabileceğimizi zannetmiyorum” dedi. Öte yandan Pitt CBS kanalındaki bir programda daha da ileri giderek çocuklarının kendisine, Jolie’ye evlenme teklif etmesi konusunda yalvardıklarını söyledi. Ayrıca, çocukların “Annemize yüzük al” ısrarına daha fazla dayanamayan Pitt, durumu kabullenerek çocuklara “Tamam, tamam, alacağım” demiş.