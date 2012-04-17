Angelina Jolie BM'nin özel temsilcisi oldu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), ünlü aktris Angelina Jolie'yi örgütün özel temsilcisi olarak atadı.

BMMYK sözcüsü Adrian Edwards, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Jolie'nin Afganistan ve Somali gibi yerlerde insanların kitlesel olarak yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karmaşık krizlere odaklanacağını söyledi.

Edwards, uzun süredir BMMYK için çalışan Jolie'nin iyi niyet elçiliğinden özel temsilciliğe terfi ettirildiğini kaydetti.

Jolie'ye verilen istisnai görevin, sanatçının örgüt için oynadığı istisnai rolü yansıttığını kaydeden Edwards, yıllardır örgüte büyük miktarda bağış yapan aktrise verilen yeni görevle bağışladığı para arasında kesinlikle bağlantı olmadığını belirtti.