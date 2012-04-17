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Yaşam

Angelina Jolie BM'nin özel temsilcisi oldu

BMMYK için çalışan Jolie'nin iyi niyet elçiliğinden özel temsilciliğe terfi ettirildiğini kaydedildi

17 Nisan 2012 16:10

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), ünlü aktris Angelina Jolie'yi örgütün özel temsilcisi olarak atadı.

BMMYK sözcüsü Adrian Edwards, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Jolie'nin Afganistan ve Somali gibi yerlerde insanların kitlesel olarak yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karmaşık krizlere odaklanacağını söyledi.

Edwards, uzun süredir BMMYK için çalışan Jolie'nin iyi niyet elçiliğinden özel temsilciliğe terfi ettirildiğini kaydetti.

Jolie'ye verilen istisnai görevin, sanatçının örgüt için oynadığı istisnai rolü yansıttığını kaydeden Edwards, yıllardır örgüte büyük miktarda bağış yapan aktrise verilen yeni görevle bağışladığı para arasında kesinlikle bağlantı olmadığını belirtti.

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Angeline JolieBM

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