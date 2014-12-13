Angelina Jolie su çiçeği oldu

Ünlü yıldız Angelina Jolie, su çiçeği kaptığı için yönetmenliğini yaptığı Unbroken filminin Hollywood’daki galasına katılamayacağını açıkladı. Filmin yapımcılığını üstlenen Universal Stüdyoları aracılığı ile konuyla ilgili bir videomesaj yayımlayan Jolie “Filmimin galası sırasında evde oturmuş kaşınıyor olacağım. Buna gerçekten inanamıyorum çünkü bu film benim için çok şey ifade ediyor. Ama hayat işte. Herkese sevgilerimi gönderiyorum ve galada her şeyin yolunda gideceğini umuyorum” dedi.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, video mesajda Jolie’nin cildinin su çiçeği hastalığına özgü kırmızı döküntülerle kaplı olduğu görüldü. Jolie’nin genellikle çocukları etkileyen hastalığı, altı çocuğundan birinden kaptığı düşünülüyor.