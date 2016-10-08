Angelina Jolie 'boşanma terapisi'ne başladı

Angelina Jolie ile Brad Pitt ile boşanma kararı aldıktan sonra yaşadığı zorlu günleri atlatmak için terapiye başladı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, 41 yaşındaki Jolie ve altı çocuğu boşanma sürecinde yaşadıkları yıkım sonrası terapiye başladı.

Ünlü aktrise yakın bir kaynak; 'Angelina, çocuklarını korumak için ne yapmak zorunda olduğunu hissediyorsa onu yaptı' dedi.

Perde arkasında Pitt ile çocukların velayeti ve mal paylaşımı konusunda pazarlık yaptığı ve geçici anlaşmaya vardığı öğrenilen Jolie'nin, tüm bu ağır sürece rağmen altı çocuğuna mümkün olduğunca normal görünmeye çalıştığı iddia edildi.

Jolie, Pitt'e boşanma davası açmasıyla birlikte Malibu'da kiraladığı, çocuklar için geniş oyun alanı olan bahçeli ve havuzluk eve taşınmıştı. Ardından California'daki Hidden Hills bölgesinde bir başka ev kiraladığı ve buraya taşındığı iddia edildi.

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre Brad Pitt de Jolie gibi zor günler geçiriyor. Boşanma ile birlikte sarsılan 52 yaşındaki aktör, olayların yanlış yorumlanmasından dolayı rahatsız ve ailesinin yaşananları atlatma kabiliyetini riske attığını düşünüyor. Ünlü oyuncunun Los Feliz'deki evinde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Jolie'nin boşanma kararını, 14 Eylül'de ailece yapılan bir seyahat esnasında, özel jette alkol alan Brad Pitt'in sarhoş olarak 15 yaşındaki Maddox'a şiddet uygulaması nedeniyle aldığı iddia edildi. Olay, Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı ve FBI tarafından inceleme altına alındı.

Jolie ve Pitt arasında sağlanan geçici anlaşmaya göre, çocukların velayeti Jolie'ye verilirken, Pitt'e de görüşme hakkı tanındı. İlk görüşmenin bir terapist eşliğinde yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Pitt'in uyuşturucu ve alkol testine tabi tutulmayı gönüllü olarak kabul ettiği, tüm ailenin birlikte terapi alacağı da iddialar arasında.

People'a konuşan bir kaynak, "Brad çocuklarını dünyadaki her şeyden daha çok seviyor ve onlar için her şeyi yapar. Onlarla birlikte olabilmek için şimdi ve daima ne yapılabiliyorsa yapacak" dedi.