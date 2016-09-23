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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Jolie’nin, eşinden boşanmak için pazartesi günü dilekçe verdiği öğrenildi

23 Eylül 2016 12:25

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanma kararının duyulması sonrasında çiftin mahkemeye sunulan boşanma doyasından sayfalar da basına yansıdı.  Mahkemeye boşanma dosyasını sunan 41 yaşındaki aktrisin, boşanmak için “şiddetli geçimsizliği” gerekçe gösterdiği öğrenildi. Avukat Laura Wasser imzalı dilekçelerde çocukların velayetinin de Jolie’de kalması istendi.

Pitt’le iki yılı evli olmak üzere 12 yıldır birlikte olan Jolie’nin, eşinden boşanmak için pazartesi günü dilekçe verdiği öğrenildi.

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, “Boşanma kararını bir hafta önce aldılar” dedi. Angelina Jolie’nin mahkemeye dosya sunduğunu söyleyen kaynak, Jolie için hala Pitt’in hayatının aşkı olduğunu ve kararın kalbine ağır geldiğini söyledi.

İddialara göre Jolie, 52 yaşındaki aktörün altı çocuğuna muamelesinden memnun değildi ancak yine de Pitt’e çocukları görüş hakkı verilmesini istiyor.

Öte yandan bugün ingiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan bir haberi göre, Brad Pitt'e kendi çocuklarına sözlü ve fiziksel olarak şiddet uygulamaktan polis tarafından soruşturma açıldı. Habere göre, kendi özel jetlerinde uçuş ertelenince sinirlenen aktör çocuklarına kötü davrandı ve bu nedenle Los Angeles polis departmanı tarafından soruşturma başlatıldı. Ancak 52 yaşındaki aktöre yakın bir kaynak, Pitt'in kötü bir niyeti olmadığını söyledi.

 

 

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