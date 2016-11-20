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Dünya

Angela Merkel adaylığını açıkladı

Almanya'da yapılan anketlerde seçmenlerin yüzde 55'i Merkel'in adaylığını destekliyor

20 Kasım 2016 19:44

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde dördüncü kez partisi CDU'nun başbakan adayı olmak istediğini açıkladı.

Daha önce, "Zamanı ve yeri gelince açıklarım” diyen Başbakan Angela Merkel, parti yöneticilerine kararını açıkladı. Kulislere konuşulanlara göre Merkel, “Hem başbakan hem de parti genel başkanlığına yine adayım” dedi.

Partinin ağır topları Norbert Röttgen, Wolfgang Bosbach ve Elmar Brok ise kesin gözüyle baktıkları Merkel’in adaylığını daha önceden açıklamışlardı.

Merkel’in aday olacağının bir göstergesi de Almanya’daki siyasi gelenekler. Merkel aday olmasaydı, en az bir yıl kala koltuğunu başbakan adayı olacak kişiye bırakması gerekiyordu.

Böylece CDU’nun başbakan adayı en az bir yıl başbakan olarak ülkeyi yönetme yeteneğini gösterme ve seçilme şansı bulurdu.

 

Seçmen Merkel'in adaylığını istiyor

 

Almanya’da Emnid’in yaptığı son ankete göre seçmenlerin yüzde 55’i de Merkel’in başbakan adayı olmasını istiyor. Karşı çıkanların oranı yüzde 39.

Ağustos ayında karşı çıkanların oranı yüzde 50’ydi. CDU/CSU seçmenleri arasında Merkel’in adaylığını isteyenlerin oranı yüzde 92. Kadınlarda yüzde 66. Sosyal Demokrat Parti seçmenleri arasında da Merkel’in adaylığını siteyenlerin oranı Yüzde 54.

Ama SPD seçmenleri arasında partinin lideri Gabriel’in başbakan adayı olmasını isteyenlerin oranı yüzde 48.39. 

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