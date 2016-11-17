Obama'dan 'sıkı müttefiki' Merkel'e veda busesi

Barack Obama ve Angela Merkel ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Amerika ve Avrupa arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Merkel iki ülkenin "bir gün" askıya alınmış anlaşmaya geri döneceklerine emin olduğunu söyledi. Merkel ayrıca yeni ABD Başkanı seçilen ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına karşı olan Donald Trump ile Almanya'nın iyi bir şekilde çalışmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Serbest ticaret anlaşması üzerine müzakereler, 2013 yılının Temmuz ayında başladı. Anlaşmayı savunanlara göre, AB ile ABD arasında gümrükleri ve ticaret engellerini kaldıran bu anlaşma, Atlantik'in her iki yakasına da ekonomik canlanma getirecek. Anlaşmaya karşı olanlar ise tüketici haklarının korunmasında ve gıda güvenliğinde bir aşınma olacağından endişeli. Müzakerelerin kapalı kapılar ardında yürümesi de rahatsızlık yaratıyor.

Obama ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hayranlığını gizlemeyen yeni başkan Trump'ın uluslararası ilkeleri çiğnediği halde Rusya'ya "karşı koyacağını" umduğunu söyledi.

Merkel Obama'yı başbakanlıkta kabul etti. İki politikacı yanaktan öpüşerek sıcak bir şekilde selamlaştı. Obama Almanya'ya seyahatinden önce Merkel'in ‘görev süresindeki en sıkı uluslararası müttefiki olduğunu' söylemişti.

“Almanlar Merkel’i takdir etmeli”

ABD Başkanı Obama, Merkel ile görüşmesi öncesinde Alman devlet televizyonu ARD ve Der Spiegel ile yaptığı söyleşide Almanya Başbakanı için "O çok güvenilir ve kendi değerleri için savaşmaya hazırdır" diye konuştu. Obama "Burada olduğu için memnunum ve Almanların da onu takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kesinlikle onu bir ortak olarak takdir ettim" dedi.

Son 8 yılda Merkel ile Obama bazı pürüzlere rağmen dünya politikasının ‘önemli ikilisi' olarak tanınmıştı.

Obama söyleşide ayrıca küresel bir dünyada eşitsizliklerin azaltılmasının demokratik sistemlerin devamlılığı için bir gerekliliktir diye konuştu.

Amerikan başkanı "Eğer küresel ekonomi, geride bırakıldığını düşünen insanlara tepkisiz kalıyorsa, eğer eşitsizlik büyüyorsa, işte o zaman sanayi ülkelerindeki bölünmeler artacaktır" şeklinde konuştu.

Obama Almanya'dan önce görev süresi boyunca ilk ve son kez Yunanistan’ı ziyaret etti. Amerikan başkanının Avrupa'yı ziyareti Trump'ın başkan seçilmesi sonrası Avrupa'nın güvenini tazeleme ziyareti olarak değerlendiriliyor.

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DW/ afp/dpa/rtrs/SSB/GA