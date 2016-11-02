Merkel sessizliğini bozdu; Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma güvencesi verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonla gündeme gelen basın özgürlüğü tartışmalarında sessizliğini bozdu. 'Basın ve düşünce özgürlüğü gibi yüksek değerlerin Türkiye'de her seferinde bir kez daha kısıtlanması en yüksek seviyede alarm verici' ifadesini kullanan Merkel, gazetecilere dayanışma güvencesi verdi.

Merkel, İsviçre Cumhurbaşkanı Johann Niklaus Schneider-Ammann ile Berlin’de yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’de zorlaştırılan şartlar altında basın ve düşünce özgürlüğünü savunan herkes gibi gazeteciler de bizim dayanışmamızdan emin olabilirler” şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı, "Tabii ki böyle bir konu AB üyelik müzakereleri ile ilgili olarak da merkezi bir rol oynamaktadır" ifadesini kullandı.

Merkel, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyon ve gözaltıların hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştığı konusunda büyük şüpheleri bulunduğunu da belirterek, Alman hükümetinin konuyla ilgili soruşturma ve dava süreçlerini yakından takip edeceğini vurguladı.

Merkel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın basın ve düşünce özgürlüğünün Almanya için öneminin bir daha altını çizmek üzere salı günü Cumhuriyet Gazetesi yazı işlerini ziyaret ettiğini belirtti.

Alman Gazateciler Birliği'nin (DJV) yanı sıra Alman muhalefet ve iktidar partilerinden de çok sayıda isim, Alman hükümetini Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleri konusunda sessiz kalmak ve net bir tutum sergilememekle eleştirmiş, Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar da bir açıklama yaparak, federal hükümetin Türkiye'deki gelişmelere dair tepkisinin "oldukça zayıf” olduğunu ifade etmişti.

Dündar, dayanışmaya çağırmıştı

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Alman hükümetinin gazete çalışanlarının gözaltına alınmasına verdiği tepkiyi eleştirdi.

Die Welt gazetesine konuşan Dündar, "Alman hükümetinin tepkisi gerçekten zayıftı. Bu, ABD gibi Türkiye'nin diğer Batılı ortakları için de geçerli” şeklinde konuştu.